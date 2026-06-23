El Teatro Cervantes enseña sus cartas: 'The Book of Mormon', Sara Baras y Malú, en la programación

Sara Baras, Leonardo Sbaraglia, Farruquito, Wim Mertens, Blanca Portillo, Michel Camilo, Chucho Valdés, Ocean Colour Scene, Malú, Eliades Ochoa y el musical 'The Book of Mormon' son algunos de los nombres y títulos más destacados de la completa agenda 26-27 de los teatros Cervantes y Echegaray. ¿Quieren más nombres? Vicente Amigo, Víctor Manuel, Tomatito, Belén Aguilera, Pancho Céspedes, Mocedades con Los Panchos, José Mercé, Javier Ruibal, OBK, María Peláe, Kenny Barron, Las Migas, Arcángel, Sandra Carrasco, Joep Beving, Nate Smith y la orquesta The Animesy en el plano musical; Dani Rovira, Magüi Mira, Adriana Ozores, Eduardo Vasco, Peris-Mencheta y Fran Perea en el teatral, y Daniel Doña, Luz Arcas y Pastora Galván en el dancístico también han sido fichados por los espacios escénicos municipales.

Por partes. Los conciertos de Víctor Manuel, Tomatito, Belén Aguilera y Las Migas y una programación navideña que incluye los villancicos de María Peláe, la zambomba de Alejandro Estrada, Argentina y la habitual gala solidaria de Dani Rovira precederán el desembarco en abril del exitoso musical 'The Book of Mormon', el más premiado del género en España, que ha reservado 14 funciones en el Cervantes.

El ciclo S!ngulares 2026 empezará el 18 de septiembre con el estreno absoluto de 3 de Corazones, concierto que reúne las voces de Pancho Céspedes, Enrique Ramil y José Luis Jaén, y se extenderá hasta mediados de octubre con un cartel en el que destacan Mocedades en un directo junto a Los Panchos, Malú con la esperada visita a Málaga de su Quince Tour, Javier Ruibal y Cristian de Moret. Andrés Suárez, Isabel Dobarro y los conciertos ya a la venta de Fórmula V, Ocean Colour Scene, José Mercé, Rafa Sánchez y OBK completan la convocatoria.

La cantante Malú, otro de los platos fuertes de la programación / La Opinión

En noviembre, turno del Festival Internacional de Jazz de Málaga, cuya 40 entrega trae clásicos básicos como Kenny Barron y Michel Camilo, premio CIFU de la edición, y vocalistas de la talla de Mario Biondi y Kurt Elling, que acude con los Yellowjackets, y con un percusionista como Nate Smith, que será reconocido con el premio Málagajazz. El saxofonista James Carter acudirá en formato trío para homenajear a Coltrane, mientras que el quinteto del guitarrista Kurt Rosenwinkel y el multiinstrumentista y rapero Alfa Mist se paseará por los márgenes jazzísticos más contemporáneos y desprejuiciados.

¿Quiénes vienen a Flamenco Lo Serás Tú y Terral?

Flamenco lo Serás Tú llega a su sexta edición con un plantel de artistas que aúna juventud y experiencia; toque, cante y baile, y guitarra, percusión y piano solistas. La 'Ópera flamenca' de Arcángel y Sergio de Lope abrirá un ciclo en el que estarán Sandra Carrasco con David de Arahal, Jesús Méndez, Antonio Rey, Rafael Ramírez, Tino di Geraldo y Andrés Barrios.

El neoclasicismo introspectivo del pianista neerlandés Joep Beving romperá el hielo de Terral 2027 con la presentación de su más reciente disco, 'Liminal'. Le seguirá la canción de autora a la última de la vasca Izaro Andrés, que enseñará en Málaga su álbum 'Arkitektura' y su mezcla de folk, pop y electrónica. El festival de verano contará asimismo con la maestría de dos inmensos músicos cubanos, Chucho Valdés presentando su disco 'Cuba & Beyond', y el sonero cubano Eliades Ochoa. El rock de Depedro y el flamenco-jazz del guitarrista Juan Medina se suman a un cartel que pronto anunciará más nombres.

La edición 2026-27 de MOSMA Reloaded, festival internacional de música del audiovisual, contará con dos ases en sus respectivos géneros, el célebre minimalista belga Wim Mertens y el batería de jazz mexicano Antonio Sánchez. MOSMA recordará las bandas sonoras de Morricone, John Williams y Hans Zimmer y reconocerá las aportaciones musicales del anime con un concierto de The Animesy en el espacio Sohrlin Andalucía en el que el cosplay será bienvenido.

El actor Leonardo Sbaraglia actuará en el Festival de Teatro / La Opinión

Los nombres de Danza Málaga y del Festival de Teatro

Daniel Doña abrirá con el estreno de Blanco, sólido, cristalino Danza Málaga 2026 (DZM), una cita que crece hasta los 18 espectáculos con artistas de referencia como Farruquito, Luz Arcas y su 'Tierras raras' y Sara Baras con las cuatro fechas de 'Infinita'. Pastora Galván, Eva Guerrero, Alba Heredia y Ana Morales y los malagueños Fernando Hurtado, Ana Almagro, Antonio de Verónica y Saray Cortés y R.E.A. Danza también se subirán a las tablas.

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Un total de 26 espectáculos compondrán el 44 Festival de Teatro de Málaga, que volverá a estar dividido en dos actos y reconocerá a Leonardo Sbaraglia con el Premio Málaga de Teatro y a Blanca Portillo con el Ángeles Rubio-Argüelles. Sbaraglia acudirá con Los días perfectos, mientras que Portillo encabezará el reparto de '7 minutos', producción de Barco Pirata con Sergio Peris-Mencheta como capitán. El director Cesc Gay ('53 domingos'), la compañía Atalaya ('Antígona, la estirpe maldita'), Chiqui Carabante ('Los hermanos'), Eduardo Vasco ('Yerma'), Ángel Ruiz ('El rey de la farándula'), Juan Mayorga ('El jardín quemado') o Magüi Mira ('La saga'). Julián López, Eva Isanta, Lara Grube, Juanjo Artero, Adriana Ozores, el malagueño Ángel Caballero y Fernando Tejero son algunos de los intérpretes de las obras programadas en el Teatro Cervantes. Por su parte, el Teatro Echegaray recibirá los 5 estrenos de esta 44 edición, con 'Me volví para mirarla', con dirección de Fran Perea, como highlight.