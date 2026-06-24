Fancine anuncia su próxima edición con un cartel irreverente y romántico

Falta aún para que nuestros terrores favoritos se abran paso entre los cielos plomizos de noviembre peroFancine ya empieza a adelantar contenidos de su próxima edición, la 36 ya, que se celebrará del 11 al 17 del citado mes. De momento, a falta de títulos de películas y nombres de intérpretes y directores, el Vicerrectorado de Cultura de la UMA, organizadora del festival dedicado al cine fantástico y alrededores, ha estrenado su cara, el cartel de la nueva convocatoria, obra de la reconocida dibujante de cómics malagueña Natacha Bustos: una ilustración romántica e irreverente, colorida y simpática, que presenta al gatete, la mascota del certamen, con un alien en una cita romántica de vino y mesa mediante en un remedio de cualquier rendezvous de 'First dates'.

«Cuando a un dibujante le ofrecen un proyecto como éste, hacer un cartel, siempre siente mucha presión: es algo que lo va a ver todo el mundo en la calle y, aunque muchos lo crean, un artista no vale para todo; yo soy buena dibujando cómics pero no tengo tanta experiencia haciendo carteles... Y no es fácil. Afortunadamente, me ha ayudado mucho que la organización siempre ha tenido muy claro lo que quería», aseguró Bustos, habitual de Marvel y firmante de 'Moon Girl and Devil Dinosaur', obras del universo 'Star Wars' y Spider-Woman, entre muchas otras, tras desvelar su obra. En su intervención agradeció «la confianza» a la UMA, en ella y en «el talento humano»: «En estos tiempos se ven muchos carteles hechos con Inteligencia Artificial (IA) y el arte hecho por máquinas no es lo mismo. IA Generativa no, por favor».

El amor, el eje de Fancine 36

El gatete (que, por cierto, ha sido también reformulado para el logotipo de Fancine) y el alien de mil ojos y colmillos en plena velada romántica ilustran el tema del festival de este año, el amor, analizado desde las coordinadas del fantástico y territorios adyacentes. Programados para amar es el eslogan de la edición que, a través de ciclos y películas (aún por desvelar), indagarán en «la hiperconexión tecnológica pero la desconexión emocional» que caracterizan la intimidad de nuestros días. «En estos momentos de tanta tensión y angustia vital queríamos presentar una temática mácercana e íntima», argumentó Rosario Gutiérrez, vicerrectora de Cultura.

La cita cinematográfica mantendrá sus vínculos con el Festival de Málaga-Cine Español, que, entre otras cuestiones, presentará un ciclo de fantástico español e iberoamericano e incorpora a su paraguas de colaboradores a la Escuela de San Telmo y los conservatorios superiores de Música y de Danza.

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Los más impacientes no tendrán que aguardar hasta noviembre para Fancine. Anoche se celebró la primera cita de su tradicional aperitivo estival, Fancine de Verano: bajo el subtítulo 'Summer Love', ofrecerá cuatro proyecciones al aire libre, en el Muelle Uno, a los pies del Centre Pompidou Málaga, para vivir historias de amor muy singulares. Tras 'Stardust', que abrió las sesiones, se han programado 'Ghost', 'La princesa prometida' y 'Grease' (con música en vivo).