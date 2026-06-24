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La noche más mágica

La fiesta no para en Málaga: playas abarrotadas en busca de la buena fortuna

Habiendo cumplido uno de los mayores deseos de la ciudad, que el Málaga CF ascienda a Primera División, los malagueños y malagueños se acercaron a las playas de todo el litoral para seguir buscando la buena suerte en la noche más corta del año

Málaga enciende la Noche de San Juan en las playas de Málaga

Málaga enciende la Noche de San Juan en las playas de Málaga

Álex Zea

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La Opinión

Málaga

Y Málaga sigue en fiesta. Si aún muchos y muchas siguen despertándose de la resaca de las celebraciones por el ascenso del Málaga C.F. a Primera División, la capital y el resto del litoral de la Costa del Sol volvieron a vestirse de diversión para vivir otro jolgorio, este más habitual, la Noche de San Juan marca el comienzo oficioso del verano.

La Noche de San Juan, en imágenes

La Noche de San Juan, en imágenes

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La Noche de San Juan, en imágenes / Álex Zea

Hace unos días, el 21 de junio, nos embarcamos en el verano; sin embargo, anínimicamente muchos no lo hacen hasta que atraviesan la velada de San Juan, la más corta y la más mágica, la madrugada del sinfín de rituales con que buscamos lograr nuestros propósitos. Las playas de Málaga, por supuesto, se abarrotaron un 23 de junio más para participar de todo ello, entre hogueras, júas, canciones y diversión entre amigos. La tradicional hoguera, la quema del júa municipal (este año la representación artesanal llevaba por título De un invierno borrascoso a un verano saleroso), prologó el espectáculo de fuegos artificiales, con 204 kilos de material pirotécnico. Después, ya se saben, todo tipo de rituales para la buena suerte, aunque Málaga, con la gesta de Larrubia, Chupete y cía , ya parece haber cumplido uno de sus mayroes deseos.

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La Noche de San Juan, en imágenes

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