Arte
«Málaga Paradise»: 20 artistas ensayan una ciudad vivible frente al desarraigo
El fanzine contra la gentrificación y la turistificación salta a las paredes del nuevo espacio artístico Altallama con la muestra 'Vecinas, Verano, Vergüenza', que convoca a más de 20 creadores para reflexionar, denunciar y crear respecto a lo público y lo urbano
Los más interesados en indagar en cómo la especulación y la gentrificación están reformulando la que Aleixandre llamó «la ciudad del paraíso» tienen en el fanzine «artístico y crítico» 'Málaga Paradise' una de las consultas obligadas. Ahora la publicación digital salta del formato habitual para ocupar las paredes de Altallama, un nuevo espacio independiente, para proponer «un ejercicio colectivo de reflexión, denuncia y creación frente a los procesos de turistificación, especulación y desarraigo que atraviesan Málaga y la Costa del Sol».
La exposición, en la que colaboran el Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga y Cervezas Victoria y que está comisariada por Lucía González Palomino y Héctor Vázquez de la Rosa, plantea una forma de habitar la ciudad desde sus márgenes, «desde los resquicios que deja una urbe cada vez más orientada al turismo y al mercado», a través de piezas de más de 20 artistas, como África Guerrero, María Bermejo, Usama Mossa, Sofía Sorokina, Alba Pinazo, Magno Morales, Rocío Mayoral o Isabel Garnelo; todos ellos, «a través del arte, la vecindad y la imaginación política», ensayan «otras formas de ocupar colectivamente lo urbano y lo público».
Las propuestas desplegadas en la muestra, titulada 'Málaga Paradise: Vecinas, Verano, Vergüenza', abordan cuestiones como la expulsión residencial, la mercantilización de los territorios cotidianos, la pérdida de identidad cultural y las transformaciones urbanas que afectan a quienes sostienen la vida en la ciudad, asuntos que acechan en el día a día de los ciudadanos.
Pintura, fotografía, archivo, objeto encontrado, performance e instalación son los lenguajes y herramientas empleados por los talentos reunidos para, según los comisarios, «transformar el espacio expositivo en refugio, hogar y lugar de encuentro; una casa simbólica desde la que pensar el derecho a la ciudad y reivindicar formas de convivencia basadas en los cuidados, la proximidad y la pertenencia». Como ven, objetivos más que pertinentes en el día a día del ciudadano del siglo XXI.
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