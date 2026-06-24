Tauroemoción gestionará La Malagueta durante cinco años: los carteles de la Feria taurina se presentan el 7 de julio

La plaza de toros de La Malagueta ya tiene nueva empresa gestora para sus espectáculos taurinos. La Diputación de Málaga ha adjudicado el contrato a Tauroemoción, una de las sociedades con mayor presencia en el sector y responsable de varias plazas de segunda categoría en España.

El acuerdo tendrá una duración de cinco años y supone un paso relevante para la compañía, ya que el coso malagueño será su primera plaza de primera categoría en el país. Los carteles de la próxima Feria taurina de Málaga se presentarán el 7 de julio, según ha anunciado el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado.

Tauroemoción, nueva empresa gestora de La Malagueta. / Gregorio Marrero

La Feria taurina de Málaga busca más proyección nacional

Salado ha señalado que la institución trabaja "para que pueda considerarse la tercera feria de España", en referencia al objetivo de reforzar el peso de la programación taurina malagueña dentro del calendario nacional.

Tauroemoción llega a La Malagueta después de gestionar plazas como Valladolid, Zamora, Huesca, Soria, Burgos o Jaén. Su desembarco en Málaga estará marcado por el reto de elevar la dimensión de los festejos y consolidar la plaza como uno de los escenarios de referencia.

El objetivo de convertir Málaga en un referente taurino

El consejero delegado de Tauroemoción, Alberto García, ha explicado que la empresa se ha fijado como meta que "Málaga sea un referente, no solo porque La Malagueta esté catalogada como plaza de primera categoría, sino porque se organicen algunos de los principales eventos de España a nivel taurino, con las mejores ganaderías y los toreros más destacados".

Entre las prioridades de la nueva etapa estará aumentar el número de abonados, una de las claves para fortalecer la asistencia y la vinculación del público con la plaza durante las próximas temporadas.

La Malagueta tiene nuevo gestor. / Gregorio Marrero

La Corrida Picassiana tendrá un impulso especial

La tradicional Corrida Picassiana será uno de los ejes de la gestión de Tauroemoción. García la ha definido como "una corrida diferencial que tiene Málaga respecto a cualquier otra ciudad taurina del mundo" y ha avanzado que la empresa pretende cuidarla y potenciarla.

Entre las medidas previstas figuran la adquisición de trajes especiales para los subalternos inspirados en el diseño que Pablo Picasso creó para Luis Miguel Dominguín, así como una atención especial a la escenografía del festejo.

Nueva web, redes sociales e identidad visual

La nueva gestora también pondrá en marcha una página web específica para los eventos taurinos de La Malagueta, www.plazatorosmalaga.com, y ha creado perfiles propios en redes sociales bajo el usuario @malagatoros. A ello se suma una nueva identidad visual para reforzar la comunicación de la plaza.

La gestión taurina se incorpora a un momento simbólico para el coso malagueño, que celebra su 150 aniversario con un amplio programa de exposiciones, conferencias y conciertos, según ha recordado Francisco Salado.

La plaza de toros de La Malagueta: un lugar de encuentro también cultural. / FUNDACIÓN EL PIMPI - Archivo

La Malagueta, un espacio taurino y cultural de Málaga

La plaza de toros de La Malagueta mantiene además un uso cultural desde la rehabilitación del edificio completada por la Diputación en 2019. El inmueble está declarado Bien de Interés Cultural desde 1981.

En 2020 se puso en marcha el Centro Cultural La Malagueta y en 2025 abrió sus puertas el Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia, CEIT, con el objetivo de reforzar los contenidos vinculados al coso.

Propuestas para la Feria taurina de este año

Entre las iniciativas planteadas por Tauroemoción para la Feria taurina de Málaga de este año figuran una corrida extraordinaria con motivo del 150 aniversario de La Malagueta, una corrida de 'Sabor a Málaga' y otra dirigida a jóvenes, con descuentos y actividades culturales.

La programación prevista incorpora también un Concurso Nacional de Recortadores y la novillada de la Fundación del Toro de Lidia, que corresponde a la final del Circuito de Andalucía.