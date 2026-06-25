Cine Español
La Academia de Hollywood invita al gallego Oliver Laxe y a parte del equipo de 'Sirat' a formar parte de la entidad y votar en los Óscar de 2027
La organización abre la puerta a 529 nuevos miembros que podrán votar en los premios
Además de Laxe, han recibido el convite Amanda Villavieja, Yasmina Praderas y Laia Casanovas (que optaron al Oscar a mejor sonido), y la diseñadora de vestuario Nadia Acimi más el montador Cristóbal Fernández
Mar Mato
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha comenzado ya la maquinaria para los Óscar de Hollywood del próximo año. Como primer paso, ha elaborado una lista de más de 500 personas, nuevos miembros, que podrán votar las candidaturas. Entre ellos, se encuentra el director gallego Oliver Laxe así como parte del equipo de 'Sirat'.
Además de Laxe, han recibido la invitación para formar parte de la Academia como miembros Nadia Acimi como diseñadora de vestuario; Cristóbal Fernández en montaje; Amanda Villavieja, Yasmina Praderas y Laia Casanovas en sonido; y Santiago Fillol como guionista. Además todos ellos han ido acompañando al director gallego en sus últimos filmes.
"Excepcional talento"
En esta edición la Academia da la posibilidad a nueve personas a elegir en qué rama quieren formar parte de la entidad. Una de ellas es Laxe al que han invitado a ser miembro como director o como guionista.
"Estamos encantados de invitar a este destacado grupo de artistas de cine y profesionales de todo el mundo para unirse a la Academia", señaló el CEO de la misma, Bill Kramer junto a la presidenta de la entidad, Lynette Howell en un comunicado. En otras líneas destacaron su "excepcional talento" y su "significante contribución" a la industria del cine global.
Dani Freixas y Adrián Guerra, también
Otros cineastas españoles invitados a ser miembros de la Academia son el productor Adrián Guerra ('Buried') y el cortometrajista Dani Freixas Roca.
En la categoría de actores, entre los intérpretes invitados encontramos a Jacob Elordi ('Frankenstein'), Jenna Ortega ('Death of a unicorn', 'Beetlejuice beetlejuice').
La Academia está conformada por más de 11.000 miembros de la industria del cine de todo el mundo.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Faro de Vigo
- Una de las piscinas naturales más visitadas de Málaga, en este pequeño pueblo de 800 habitantes: una enorme poza con cascadas y senderos
- El barrio malagueño de Churriana, más cerca de ser una asignatura en Bachillerato
- La cafetería de Málaga con Solete de la Guía Repsol que se ha convertido en la favorita de Pepón Nieto: 'Tiene los mejores churros del mundo
- Málaga acoge el viaje inaugural del Legend of the Seas este 29 de junio: siete piscinas, un jardín con 33.000 plantas y patinaje sobre hielo
- ¿Qué jugadores del Málaga CF acaban contrato el próximo 30 de junio y quedan libres?
- Loren y Funes empiezan a trazar el Málaga CF 26/27 de Primera División
- Satli Iglesias anuncia una inversión de 600 millones de euros en el Málaga CF y avisa: 'No necesito comprarle a Al-Thani para iniciar el proyecto
- Los vecinos de La Luz limpian la calle en protesta por la suciedad de este barrio de Málaga