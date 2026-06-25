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Candlelight lleva las canciones de amor de Disney al Gran Hotel Miramar de Málaga

El Salón Real acogerá el 25 de julio un concierto a la luz de las velas con temas de El Rey León, Aladdín, Coco, Encanto o Toy Story 2

Detalles de un concierto de Candlelights

Detalles de un concierto de Candlelights

La Opinión

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La Opinión

Las canciones de amor más recordadas de Disney y Pixar sonarán este verano en Málaga en una cita pensada para quienes buscan un plan especial, familiar y con un fuerte componente nostálgico. Candlelight: Disney Canciones de Amor llegará al Salón Real del Gran Hotel Miramar el próximo 25 de julio de 2026, a las 19.00 horas, con un concierto de música clásica iluminado por miles de velas.

La propuesta, impulsada por Disney Concerts y Fever, invita al público a redescubrir algunas de las melodías más reconocibles del universo Disney en un formato íntimo, emocional y cercano. El espectáculo está concebido como un recorrido musical por historias que han marcado a varias generaciones a través del amor, la amistad y la familia.

Un concierto Candlelight en el Gran Hotel Miramar

El repertorio viajará por distintas etapas de la animación, desde grandes clásicos hasta títulos más recientes. Un cuarteto de cuerda interpretará temas tan conocidos como Can You Feel the Love Tonight, de El Rey León; Un mundo ideal, de Aladdín; o Por fin ya veo la luz, de Enredados.

El programa incluirá también piezas muy vinculadas a la memoria emocional del público, como En mi corazón vivirás, de Tarzán; Recuérdame, de Coco; Dos oruguitas, de Encanto; y Cuando me quería, de Toy Story 2, junto a otras composiciones de Walt Disney Animation Studios y Pixar Animation Studios.

Uno de los conciertos de Candlelights.

Uno de los conciertos de Candlelights. / Oscar Jankes

Entradas para Candlelight Disney en Málaga

La cita se celebrará en uno de los espacios más singulares de la ciudad, el Salón Real del Gran Hotel Miramar, escenario habitual de conciertos Candlelight en Málaga. La combinación de música en directo, arreglos de cuerda y luz de velas busca reforzar el carácter inmersivo de una experiencia dirigida tanto a seguidores de Disney de toda la vida como a nuevas generaciones.

Las entradas para Candlelight: Disney Canciones de Amor en Málaga están disponibles desde 47 euros a través de la plataforma Fever, organizadora de la experiencia. La función está programada para el sábado 25 de julio de 2026, a las 19.00 horas.

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Las entradas pueden comprarse en: https://feverup.com/m/646736

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