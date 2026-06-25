Literatura
Juan Gaitán explora el silencio como el modo perfecto del poema
El escritor y articulista de La Opinión de Málaga presenta su nuevo poemario, 'Elementales formas de silencio'
La Opinión
Bajo el padrinazgo del poeta Rafael Ballesteros, y con la compañía del también poeta Francisco Caro, se ha presentado en el Ateneo de Málaga el último libro de poemas de Juan Gaitán, titulado 'Elementales formas de silencio'.
Dice Ernestina de Champourcín en un poco conocido aforismo: “La plenitud sería callarse para siempre”. Del mismo modo, para el autor de 'Elementales formas de silencio' y articulista de La Opinión de Málaga, el poema se convierte en una indagación, en una exploración, en una búsqueda del silencio como modo perfecto del poema.
Juan Gaitán persigue, a la manera de Juan Ramón Jiménez, el poema despojado, libre de todo elemento superfluo, un poema que cada vez precise menos ingredientes para alcanzar ese estado de plenitud que sería, finalmente, el silencio.
El lector que se sumerja en 'Elementales formas de silencio' encontrará poemas muy breves, compuestos con una economía de medios y recursos que incluye prescindir de la inmensa mayoría de los artificios literarios. Un modo sencillo de expresión que pretende, sin embargo, la profundidad, un poema que provoque la emoción y la meditación.
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