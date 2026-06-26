Los carteles de Fancine y de la Feria: hacer las cosas bien y no hacerlas bien

Esta semana dos instituciones, la UMA y el Ayuntamiento de Málaga, han presentado las 'caras' de sus dos de sus iniciativas más importantes de la temporada, los carteles de Fancine y la Feria de la capital. Mientras en el primer caso la Universidad encargó el trabajo a una reconocidísima dibujante malagueña, Natacha Bustos, el Consistorio, como es habitual, ha seleccionado cinco propuestas de las casi 200 remitidas por diseñadores y artistas tanto profesionales como no profesionales, que ya están siendo sometidas a una votación popular. Las diferencias entre ambas formas de proceder marcan, a mi juicio, el respeto que ha de tenerse en una cuestión tan importante como ésta: al fin y al cabo, como dice la artista María José Barrera, "cada ciudad se muestra con la calidad que desea que la miren". Vayamos por partes.

Encargar un cartel a un creativo (artista, pintor, diseñador) revela varias cosas fundamentales: se sabe lo que se quiere comunicar y cómo se quiere hacer; por eso la institución se alinea con un talento particular, que elige para hacerlo de la mejor manera posible. Confía en él, guiándole pero también respetando sus aportaciones; en definitiva, se estima la tarea del creador y, por tanto, de la parcela creativa.

En cambio, esperar a recibir propuestas, sin marcar directrices, muestra implícitamente que no hay ideas firmas que comunicar, se delega en otro, quien sea, una obligación institucional. Un cartel de la Feria no es el PGOU, desde luego, pero también hay que afrontarlo con criterio, no dejarlo al tuntún, por muy buenas que sean las obras que se reciban y riguroso el jurado que las preseleccione. Que no lo digo yo, que lo dijo Cruz Novillo, el recientemente fallecido diseñador que modernizó España con su trabajo: "Me parece que no se puede separar la cultura del diseño de la cultura en general. Lo demuestra el hecho de que los países con mayor nivel en diseño son los que tienen mayor nivel educativo, social, cultural, económico…".

Propuestas similares y 'sospechosas'

Porque si no se valora adecuadamente el diseño te puedes encontrar con cosas como la siguiente: hay dos de los carteles de la Feria de Málaga que han pasado la criba del 'tribunal' que son más que similares (fíjense en 'Donde la luz baila' y 'La Farola de Málaga'), además de que presentan las consabidas sospechas de uso de Inteligencia Artificial (prohibida en las bases del concurso del Ayuntamiento). Urge, por tanto, exigir a los creadores, ya que se decidió en las normas del certamen, pruebas de que sus obras han sido elaboradas sin ayuda de herramientas generativas; quizás si se hablara directamente con profesionales, si se realizara el encargo, no sería necesario: el proceso se tutelaría y supervisaría desde el principio, por lo que no habría tanto espacio para la sospecha.

Pero, claro, para ello, repito, tienes que respetar al creador y su parcela creativa desde el comienzo, y prohibir el uso de la IA en las bases parece más algo que queda bien pero poco más. La mejor manera de evitar las artificialidades generativas es encargar un trabajo original a un artista con nombres, apellidos, estilos y modus operandi. Si no, me temo que vamos a seguir todos las temporadas como sabuesos de la IA, imaginando los prompteos en la trastienda...

'Donde la luz baila' / Ayto de Málaga

'La Farola de Málaga' / Ayto de Málaga

Lo cual me lleva a reflejar el irresistible y astuto comentario de la diseñadora Laura Pérez Alba (@soyloraperez) a propósito de la selección de carteles de la Feria de Málaga de este año (aviso, es un poco largo): "Gente, os paso el prompt para el próximo año: Official Málaga Fair poster, Picasso-inspired cubist artwork, elegant geometric female portrait, Andalusian woman with floral headdress and hoop earrings, Málaga lighthouse, Alcazaba, Gibralfaro castle, Mediterranean sea, sailboat, palm trees, biznaga flowers, ceramic vase, fragmented geometric shapes, synthetic cubism, Mediterranean color palette, ultramarine blue, ochre yellow, terracotta orange, olive green, clean vector illustration, modern cultural poster, sophisticated composition, Spanish festival identity, museum-quality graphic design, high detail, flat colors, artistic abstraction, vertical poster layout. Como todos sabemos, el texto se incluye al final, en este caso con word". Tal cual.

Las votaciones populares o "me quito el marrón de encima"

Si el Ayuntamiento demuestra no tener una idea clara sobre lo que comunicar sobre la Feria cuando lo delega en otros, tampoco demuestra tener la suficiente personalidad como para fijar un criterio propio: las cinco propuestas seleccionadas por el jurado para ilustrar el cartel de la Feria de Málaga están siendo sometidas a una votación popular online. Siempre queda bien esa pátina aparentemente democratizadora pero, en realidad, a mí este tipo de iniciativas me suenan a "me quito el marrón de encima" y "si luego hay protestas por el ganador, pues no es cosa mía: disfruta lo votado". Además de que todo acaba reduciéndose a un concurso de popularidad, más parecido a uno de esos televisivos donde se vota por simpatía y cercanía más que por talento y méritos.

En cualquier caso, cuidado, que también desde los profesionales a veces se producen reclamaciones algo, digamos, hiperbólicas. Leo en un post de Graffica al respecto de los carteles elegidos para la Feria a alguien (@taron79) comentando lo siguiente: "Todo el sector de las artes tenemos el deber de acabar con la dinámica de los concursos. Si quieres un diseñador o un muralista mira lo que hace y contrata al que te guste. Punto. Si se hacen que sea tras preselección y con la presentación de propuestas pagada, ¿o es que alguna vez se ha visto a un ayuntamiento o una empresa hacer un concurso de electricistas o de arquitectos? No se puede trabajar para que te paguen solo si ganas". No estoy de acuerdo: claro que hay hay concursos para arquitectos, iniciativas para las que estudios trabajan duro, y gratis, en la presentación de un proyecto que, en la mayoría de los casos, no consiguen. Presentar un proyecto no es un trabajo que necesariamente deba ser remunerado porque nadie te pidió hacerlo, te propusiste motu proprio confiando en tus capacidades.

En su libro 'La poética del espacio', el filósofo Gaston Bachelard acertó con esta frase: "Cuando la imagen es nueva, el mundo es nuevo". Así es. Por lo tanto, tengámoslo todos en cuenta, especialmente diseñadores y responsables institucionales, respetemos nuestros ámbitos, asumamos nuestros desafíos y sigamos renovando el mundo.