Ballet
El Museo Ruso proyecta el ballet 'Raymonda' este domingo
La bailarina profesional Caterina Grudtsina comentará la retransmisión
La Opinión
El 28 de junio, a partir de las 12.30 horas, la Fundación de Amigos del Museo Ruso (FAMER) organiza, en la Colección del Museo Ruso, la proyección de la puesta en escena del ballet 'Raymonda' en el escenario del Bolshoi de Moscú con los comentarios de la bailarina profesional Caterina Grudtsina. La entrada es gratuita hasta completar aforo, sin necesidad de inscripción ni reserva.
'Raymonda' fue la creación de Marius Petipa, el célebre coreógrafo de los Teatros Imperiales de San Petersburgo, el compositor Aleksandr Glazunov, con libreto de Marius Petipa y del director de los Teatros Imperiales de San Petersburgo Iván Vsévolozhsky, basado en el guion de la condesa y cronista social Lidia Pashkova. Se estrenó en el Teatro Mariinski el 7 de enero de 1898.
El argumento, inspirado en las leyendas de caballería medieval, muestra a un príncipe cruzado y un abominable sarraceno luchan por el amor de Raymonda, relato que parece ser una expresión cultural del expansionismo de la Rusia Imperial en Asia, en pleno apogeo en tiempos del debut de este ballet.
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