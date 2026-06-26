De visitar la San Diego Comic-Con Málaga a dibujar para Marvel

La historia de Rafael Pérez, un joven ilustrador cordobés de 26 años, es la demostración de que con esfuerzo, determinación y un poco de suerte es posible cumplir los sueños. Y de que hay que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado: como en la San Diego Comic-Con Málaga. Acaba de completar sus primeros encargos en el mercado estadonidense tras participar en los Portfolio Reviews de la primera edición de la convención boquerona. Conozcamos su historia.

Nacido en Iznájar, su madre es cocinera en una residencia de mayores y su padre trabaja en la aceituna, pero tanto él como su hermano tienen alma de artistas. Él cursó el Bachillerato de Artes en Cabra y un grado superior de Ilustración en la Escuela de Arte y Diseño Mateo Inurria de Córdoba, una formación que le ayudó a perfeccionar una habilidad natural con la que ahora se gana la vida dibujando cómics para la industria norteamericana.

Cuenta Rafael que descubrió la animación siendo niño gracias a un primo mayor que le mostró los dibujos de 'Dragon Ball', los videojuegos y algunos cómics: "Sobre todo, veíamos anime, ahí me enganché muchísimo al dibujo, él también dibujaba y cuando me enseñaba lo que hacía yo flipaba". Siempre supo crear con ayuda de sus lápices. "En clase, siempre hay uno que toca un instrumento, otro que destaca en el deporte... Yo era el que dibujaba bien", recuerda.

El origen, anime y series de One Piece y Naruto con 15 años

Sin embargo, no fue hasta que llegó el momento de decidir qué estudiar cuando se centró en desarrollar su habilidad. "Con 15 o 16 años, empecé a ver anime y series como 'One Piece' o 'Naruto' y volví a dibujar". Sus padres, asegura, siempre le animaron a elegir su propio camino. "Me decían que hiciera lo que quisiera porque ellos me iban a apoyar". Hubo un momento en que se decantó por la fotografía. "Pensaba que tenía más salidas profesionales", confiesa, "pero cuando vi en la web de la Escuela Mateo Inurria que había un ciclo de Ilustración e Imagen me dije que eso era lo que yo quería hacer y me metí". Cuando terminó estuvo a punto de inscribirse en la Escola Joso de Barcelona, "pero era muy caro y lo descarté".

Al año siguiente, llegó la pandemia y, en pleno encierro, tuvo tiempo para investigar, dibujar y hacer contactos. Las redes sociales e internet le abrieron la puerta al mundo desde casa. "Participé en retos de dibujo y empecé a conocer a más gente del mundo digital como el guionista Javier Marquina, que me propuso probar con un proyecto de cómic histórico con Cascaborra Ediciones, 'Playa Honda". Necesitaban un dibujante y yo estaba deseando hacer algo en la industria y publicar. Aquel cómic fue su primer trabajo remunerado. "El comienzo fue un poco caótico porque compaginaba el dibujo con el trabajo en la obra, la aceituna y lo que iba saliendo", recuerda.

Rafael ahorró trabajando en la aceituna para acudir a su primer evento en Barcelona

Pero Rafael tenía claro que quería entrar en el mercado americano. "Vivir del cómic en España es muy complicado, muy poca gente lo consigue y los que pueden son autores que ya tienen una trayectoria sólida y una base de seguidores, la mayoría trabaja en el mercado americano, europeo o japonés". Por eso empezó a preparar muestras, páginas de prueba, secuencias de varias páginas de personajes conocidos y moverse por eventos para hacer entrevistas con editores invitados. Su primer evento fue en Barcelona. "Estuve ahorrando mientras trabajaba en la aceituna para pagarme el viaje", asegura. Después de 'Playa Honda' le ofrecieron una historia corta de 'Star Wars' y varias páginas de 'Star Trek'.

Vivir del cómic en España es muy complicado, muy poca gente lo consigue y los que pueden son autores que ya tienen una trayectoria sólida y una base de seguidores, la mayoría trabaja en el mercado americano, europeo o japonés

La San Diego Comic-Con Málaga: "Había que ir sí o sí"

El año pasado, tuvo lugar el estreno de la San Diego Comic Con en Málaga, la primera expansión oficial de San Diego Comic-Con fuera de Estados Unidos (la segunda será del 1 al 4 de octubre). "Yo no tenía planeado asistir, había oído hablar del evento y Málaga me quedaba relativamente cerca, pero me estaba preparando un porfolio para la Comic Con de Nueva York", explica. Para entonces, ya había ido dos veces a la Gran Manzana y había contactado con un editor de Marvel, así que su trabajo ya sonaba a algunos editores. "Cuando vi que iban a hacer revisiones de porfolio y que el editor jefe de Marvel Comics, C. B. Cebulski, iba a estar en Málaga me dije que tenía que ir sí o sí".

Así que a Málaga fue con su portfolio, una carpeta con sus mejores trabajos. La entrevista en Málaga fue muy bien. "Quedamos en que el editor iba a mover mi trabajo en la editorial", recuerda. Luego viajó a Nueva York y allí tuvo la primera oportunidad de dibujar con DC. "Marvel y DC son como el Madrid y el Barça dentro del cómic de superhéroes", dice rotundo. Justo después llegó la llamada de Marvel. "Me invitaron al Marvel Art Atelier, un programa intensivo en Disneyland Paris con otros autores". Él fue el artista español seleccionado ese año: "Fue algo increíble, todos los profesores y el editor que me había visto en Málaga estaban allí". Pocos días después de volver a España, le llegó el primer encargo. El pasado miércoles 23 de junio se publicó ese primer trabajo con Marvel, cuatro páginas de la serie 'Amazing Spider-Man: Spider-Versity'. A España, llegará dentro de unos meses.

Fuente: Diario Córdoba