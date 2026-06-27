Valeria Castro, la canaria que puso en pie a la Plaza de Toros de Málaga con su dulzura, elegancia y honestidad musical

La actuación que brindó la artista canaria Valeria Castro en la Plaza de Toros de Málaga en la segunda jornada del 101 Music Festival Costa del Sol no solo fue un derroche de voz, talento y arte. Ni siquiera una exquisita exhibición de calidad musical y escénica. Fue un alma pura, elegante y reconstruida mostrándose vulnerable ante centenares de malagueños que vieron su ofrenda y la recompensaron abrazando sus heridas y acompañándola en su renacer.

Porque Castro no usó esta emblemática plaza únicamente para demostrar la pureza artística y vocal que irradia, sino para abrirse en canal ante un público entregado que supo ver desde el principio que este no sería un concierto más, sino una verdadera joya de sentimientos a flor de piel.

Alba LaMerced abre la noche con emoción y compromiso solidario

Un clima de sentir y cercanía que arrancó con el 'opening show' de la malagueña Alba LaMerced, que demostró que, con su impecable voz y un equipo de músicos extraordinario, se puede realizar un viaje vital por la emoción, el amor, la añoranza y el cuerpo.

Alba LaMerced en la Plaza de Toros de Málaga durante el 101 Music Festival Costa del Sol / Hugo Cortés

Tras una interpretación constante de calidez y calidad, de una voz que asombra y asola, la malagueña dejó a un público enamorado de su dulzura y amabilidad, no sin antes recordar a quienes deseen apoyar su música y, sobre todo, a la Fundación Cudeca, su próximo concierto solidario del 22 de septiembre en el Teatro Cervantes para recaudar fondos para los cuidados paliativos.

Un refugio sobre el escenario para una artista en renacer

La malagueña abandonó el escenario y se hizo el silencio. Todo era expectación y anhelo. Hasta que llegó ella y lo cambió todo. Valeria Castro decidió desnudar su alma en la Plaza de Toros de Málaga y esta contuvo el aliento en un desfile de emociones que partieron de la tristeza, el miedo y el dolor, hasta acabar en un juego de niños en el que la felicidad, el amor y la ilusión volvieron a hacerla sonreír.

Actuación de Valeria Castro en la Plaza de Toros de Málaga durante el 101 Music Festival Costa del Sol / Hugo Cortés

"El escenario siempre será mi refugio", aseguró la cantante. Y así se lo hicieron sentir sus seguidores, que la sostuvieron en cada uno de sus pasos para que supiera que Málaga seguía ahí, a sus pies.

'El cuerpo después de todo', la gira que llevó a Valeria Castro a Málaga

Durante una actuación marcada por la elegancia y la dulzura, Castro hizo un recorrido por la música latina, el folk y el pop de autor que caracterizan esta gira 'El cuerpo después de todo'.

Para ello, interpretó temas como 'Tiene que ser más fácil', 'Honestamente', 'Parecido a quererte', 'El cuerpo después de todo', 'Debe ser', 'Cuídate', 'Poquito' o 'La raíz', acompañados por una puesta en escena honesta y sentida, y una banda de gran nivel que enriqueció cada uno de los arreglos con una combinación de guitarras, teclados, percusión, cuerda y viento.

Actuación de Valeria Castro en la Plaza de Toros de Málaga durante el 101 Music Festival Costa del Sol / Hugo Cortés

Pero uno de los momentos de mayor sentimiento y honestidad llegó con uno de sus temas más emblemáticos, 'Guerrera', que la artista dedicó a las mujeres más importantes de su vida: "Cada vez que me subo a este escenario desde 2021 me quedo en este centro para honrar y poner en valor y cantar por mi madre y mi abuela".

'Guerrera', el momento más íntimo del concierto

Pero esta noche, 'Guerrera' no fue solo para ellas, sino que se extendió a toda "madre, abuela, hija, amiga y toda aquella que esté peleando una pequeña gran batalla".

Actuación de Valeria Castro en la Plaza de Toros de Málaga durante el 101 Music Festival Costa del Sol / Hugo Cortés

Porque durante toda la actuación, Castro se enfrentó a una batalla entre el ansia y la esperanza que acabó con ella bailando, sonriendo y disfrutando sin temor ante un público que no pudo más que alzarse en pie y fundirse con su satisfacción y orgullo.

El 101 Music Festival continuará con Lia Kali, Loquillo y Mónica Naranjo

Porque quien estaba sobre ese escenario no era una cantante al uso, era una poeta que llegó a lo más hondo de cada espectador para hacerles ver el mundo con una mirada más honesta y cálida a través de un viaje por los sentimientos a flor de piel.

Actuación de Valeria Castro en la Plaza de Toros de Málaga durante el 101 Music Festival Costa del Sol / Hugo Cortés

Tras el concierto de Alba LaMerced y Valeria Castro, esta sexta edición del 101 Music Festival Costa del Sol continuará en la Plaza de Toros de Málaga con su apuesta por una programación diversa y de primer nivel con los conciertos de artistas como Lia Kali (4 de julio), La Magia de la Vida con Gisela y Las Heroínas del K-Pop (5 de julio), Los Morancos (10 de julio), Guitarricadelafuente (11 de julio), Marta Santos (16 de julio), Aguilera y Meni (17 de julio), Loquillo (18 de julio), Il Volo (19 de julio), El Arrebato (25 de julio) y Mónica Naranjo (31 de julio).