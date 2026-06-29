"¡Dios mío, es el mejor día de mi vida!": el K-Beat Festival de Málaga anuncia a Young Posse

El ecosistema K-Pop, un universo repleto de nombres y referencias hasta hace no tanto ignotas para los occidentales, es ahora uno de los filones del fenómeno fan. De ahí que en Málaga haya surgido una ambiciosa apuesta que busca saciar a los seguidores de todo lo coreano: el K-Beat Fest, que se celebrará el próximo 19 de septiembre en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. Si hace unas semanas anunciaron para la cita a Shaun y P1Harmony, dos pesos pesados en su nicho, ahora suman a la apuesta al quinteto femenino Young Posse, también con su buen número de fans entre nosotros.

"Durante años, el K-Pop se vivió detrás de una pantalla. Y ahora es momento de vivirlo cara a cara. Éste es el primer festival 100% k-pop, por fans para fans", aseguran los responsables del K-Beat Fest, convencidos de que esta cultura "lleva años creciendo en España: en los fandoms, en las playlists, en los grupos, en las ciudades": "Era el momento de que esa energía tuviese un lugar propio donde aterrizar. Un festival creado desde la pasión, desde el Mediterráneo, desde la convicción de que Málaga tiene todo lo que una experiencia musical de este nivel necesita para existir y crecer".

Que se lo digan a los fans de los grupos anunciados por la cita hasta el momento. "Dios mío, Young Posse en Andalucía, la madre que me parió", "Es el mejor día de mi vida"... son algunas de las redacciones de las fans más intensas al más reciente anuncio de cartel de la organización.

Young Posse: cinco malotas (dentro de los parámetros K)

Sunhye, Yeonjung, Jiana, Doeun y Jieun forman Young Posse, una banda muy reciente (debutaron hace sólo tres años) con la todopoderosa DSP Media como respaldo. Empezaron revisando algunos subgéneros del hip hop, como el g funk de la Costa Oeste, y ahora parecen darle al hyperpop más comercial de Charli XCX y alrededores; manteniendo su aura de malotas (dentro de los esquemas del K-pop, que ya se sabe que es diversión limpia y blanca en su mayor parte) con magnetismo.

También en el cartel

P1Harmony son relativos veteranos en el género. Keeho, Theo, Jiung, Intak, Soul y Jongseob, sus integrantes, debutaron en 2020 con EP 'Disharmony: Stand Out' y desde entonces, sumando un buen puñado de canciones y dos larga duración, han amasado una comunidad de seguidores mundial con números estratosféricos: en Instagram, por ejemplo, les siguen 3 millones de personas.

Shaun (nombre real Kim Yoon-Ho) proviene del mundo del indie rock (como teclista del grupo The Koxx) de su país para luego, en solitario, dedicarse a practicar un pop comercial en su sentido más amplio. Su canción del 2018 'Way back home' sobrepasó en las listas de su país a las estrellas más asentadas del género como BTS y Blackpink y a lo largo de su carrera ha compuesto y producido hits para otros artistas como EXO, SHINee y f(x).

P1Harmony, Shaun y Young Posse son los primeros nombres avanzados por la organización del K-Beat Fest; quedan un par más.