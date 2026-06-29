El escritor Miguel Rojo gana el XVII Premio de Literatura Infantil ‘Ciudad de Málaga’ con 'Levísima'

El escritor Miguel Rojo ha resultado ganador del XVII Premio de Literatura Infantil ‘Ciudad de Málaga’ con su obra titulada ‘Levísima’. En la edición de 2026, se han presentado un total de 136 relatos a este galardón, que está dotado con 10.000 euros y la publicación de la obra por el Grupo Anaya en la colección ‘Libros singulares’.

En ‘Levísima’ la trama se sitúa en un cementerio municipal, lugar donde reside la protagonista, Manuela, hija del sepulturero local. El argumento se articula a partir de la desaparición de un cuerpo del recinto, hecho que desencadena una investigación por parte de la protagonista y una compañera ante el riesgo de pérdida del empleo y de la vivienda familiar.

El texto aborda la perspectiva de la infancia ante la muerte a través del doble sentido del título ‘Levísima’, que remite a la expresión clásica fúnebre y a la posición de la protagonista frente a este hecho. El desarrollo argumental incorpora temáticas sociales como la situación de las personas mayores, el acceso a la vivienda y los vínculos de amistad.

El jurado de esta edición, presidido por la escritora Espido Freire, ha estado compuesto por Elena Cabrerizo del Saz, escritora y ganadora de la edición de 2025 de este premio; Jacqueline de Barros, escritora y editora; Pablo Cruz, director de Anaya Infantil y Juvenil; y Antonio A. Gómez Yebra, coordinador del premio y escritor.

¿Quién es el ganador?

Miguel Rojo, nacido en Madrid en el año 1985, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada y en Dirección Escénica por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). Compagina su labor de creación literaria con la codirección de la compañía teatral Los Bárbaros.

En su trayectoria previa, bajo el seudónimo de Ángel Talián, Miguel Rojo ha publicado títulos de poesía como ‘La vida, panorámica’ (Accésit del Premio Adonáis en 2013), ‘La paciencia salvaje’ (2016) y ‘El sol sobre la nieve’ (2016), además de las recopilaciones de relatos cortos ‘With or without you’ (2010) y ‘Estar solo’ (2016). Con su firma actual cuenta en su producción con el álbum ilustrado ‘Zeta’ (2021) y el poemario ‘El decorado’ (2023). En el ámbito de la literatura para el público infantil, es autor de las obras ‘Naunet y el mar’ (Premio SGAE de Teatro Infantil en 2023) y ‘Ramona Ratona Rotonda’ (2025).

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Un premio casi mayor de edad

El Ayuntamiento de Málaga y el Grupo Editorial Anaya colaboran desde hace 17 años en la convocatoria de este premio que tiene como objetivo principal contribuir a la educación de la población infantil, a través del fomento y difusión de actividades que potencien la lectura en edades tempranas. Asimismo, se pretende ofrecer a los autores y autoras la oportunidad de dar a conocer sus obras.