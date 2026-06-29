Ojo al verano urban de Marbella: Travis Scott, Offset, Quavo, 50 Cent, Burna Boy y Shaquille O'Neal como DJ pisarán el Fitz de Puerto Banús

Es el sonido que, universo latino aparte, sigue mandando en los nichos de mercado más proclives a esa Marbella del bling bling, las fiestas de piscina, las botellas gigantes de champán y los cuerpazos al sol. El rap, el trap, el r&b y derivados de la música negra contemporánea alimenta las noches infinitas del verano de Puerto Banús, como las del FITZ, un club de la zona que ha preparado un cartel de impresión para los amantes del género de géneros.

50 Cent, Travis Scott, Offset, Quavo (ambos, ex Migos), Meek Mill, Tyga, DJ Diesel (el alter ego del jugador de baloncesto Shaquille O’Neal), Burna Boy, Rema (ambos, líderes de esa generación de artistas que han propulsado los ritmos africanos al estrellato comercial) y el más popero Jason Derulo actuarán en su escenario esta temporada, la más ambiciosa, quizás, en la historia marbellí dentro de este mercado. Y es que, como pueden comprobar, son primeros espadas, iconos de popularidad más que contrastada.

Pero la cosa no se queda ahí: el club ha creado Liberté, una nueva noche dedicada al siempre pujante urban francés, y ha convocado para ellos a las superestrellas de la escena como el gigante GIMS, Aya Nakamura (ahora mismo, la artistica francófona más escuchada del mundo), Soolking y Lacrim, entre muchos otros. FITZ aún no ha anunciado las fechas de los recitales ni tampoco los precios (pero, avisamos, seguramente no serán económicos).

Toda la información, en la web del club de Banús.