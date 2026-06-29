«Si pudiera viajar a 1994, me aconsejaría vivir el momento y ser fiel a mí mismo»

Con más de tres décadas de carretera a sus espaldas, la formación liderada por la inconfundible voz de Carlos Tarque y la guitarra de Ricardo Ruipérez ha sabido esquivar las modas para mantenerse fiel a su esencia –el rock and roll con alma de soul y raíces americanas– y convertirse en una banda de largo recorrido.Lo que empezó en 1993 en Murcia como un sueño de juventud empapado en rock sureño y soul se ha convertido en una de las trayectorias más sólidas, respetadas y auténticas de la música en castellano. Nos sentamos con Tarque para tratar de descubrir qué fuego sigue alimentando sus ganas de subirse a un escenario. Lo harán pronto en Málaga, en el Brisa Festival (25 de julio).

¿Cómo se sienten tres décadas de rock en el cuerpo, Tarque?

Tres décadas de rock que son más, porque antes de empezar con M Clan ya roqueábamos y nos gustaba el rock. Pues muy bien, la verdad que con mucha ilusión. Más allá de lo físico y evidente que sea mirarse al espejo y verse más viejo, el espíritu del rock, o por lo menos salir al escenario y transmitir todo lo que tenemos dentro, sigue prácticamente intacto.

Treinta años de música, furgoneta y rock ‘n’ roll se dice pronto, pero ¿qué queda de aquellos chavales que ensayaban en Murcia en los 90? ¿Cómo ha sobrevivido su alianza (Tarque/Ruipérez) al paso del tiempo?

De aquellos chavales que ensayaban en Murcia quedamos Ricardo y yo. La verdad es que han pasado muchas cosas, como sabes. Ha habido gente que ya no está, que ha fallecido, como Pascual y Oti; otros que se fueron de la banda, y es casi curioso que la música nos haga este favor de seguir haciendo que conservemos la energía. Ricardo y yo, la verdad es que ya casi somos como una especie de familiares, esto ya es una cuestión casi de matrimonio, que hemos pasado por de todo, con tensiones, con momentos increíbles... Tenemos una especie de paz en la que todo, todo se ha puesto en su sitio y funciona muy bien.

Si pudieran viajar en el tiempo a los días de Un buen momento, ¿qué consejo se darían?

«No pienses en el futuro, vive, construye el momento e intenta seguir siendo fiel»; un poco lo que hemos hecho. Creo que hemos hecho las cosas bastante bien, con los errores humanos, pero creo que M-Clan es un grupo en el que hemos tenido bastante cautela, hemos sabido apagar llamas que podían hacer daño, y hemos sobrevivido al paso del tiempo, y sobre todo es que nos gusta la música, nuestro oficio, el escenario.

Se les considera una de las bandas más queridas y respetadas del rock en español. ¿Se trabaja más tranquilo cuando ya no tienes que demostrarle nada a nadie, o la responsabilidad es mayor?

La verdad es que ya el tiempo nos ha dado una pátina de clasicismo, y eso nos libera mucho de toda esta cosa que pasa, por ejemplo, hoy en día, de cómo ha cambiado tanto la industria y las redes sociales, de sacar singles, de ese timing... De hecho, hace tiempo que no hacemos un disco, pero lo que se espera de nosotros..., bueno, supongo que habrá quien espere canciones nuevas, pero es un poco el escenario y las canciones de siempre, que es lo que nos ha hecho grandes. Creo que estamos en un momento muy, muy dulce, muy para disfrutarlo.

La llegada de Alejo Stivel en Usar y tirar y el éxito masivo de Carolina o Llamando a la Tierra cambiaron su historia. ¿Les dio vértigo en su momento que les acusaran de haberse comercializado o sabían perfectamente hacia dónde queríain ir?

En el momento en que llegó Alejo e hicimos Usar y tirar, no, vértigo no nos dio porque nos tiramos a la piscina de cabeza, porque sabíamos que además necesitábamos ya no ese éxito comercial, sino ese cambio a lo masivo que nos permitiría, por un lado, vivir mejor de la música y, por otro lado, crecer. Ya está bien de ser una banda de rock and roll, los mejores del mundo, que tocan en salas para ciento cincuenta personas. Nosotros necesitábamos ese cambio, no solo de manera económica, sino de una manera eh artística, y bien sabes que hemos sido fans de muchos estilos musicales; digamos una apertura, salir de esa de esa visión miope de la música, que está bien empezar con una dirección, pero hay que expandirse, ¿no?

¿Hay momentos en los que se le coge un poco de manía a una canción tan gigante como Carolina, o la tratáis con el cariño de la hija que les ha dado tanto éxito?

Carolina es una canción que es muy famosa. O sea, en Spotify tiene ciento veinte millones de escuchas, y la conoce todo el mundo. Eso es algo difícil de conseguir. Hay grupos que llenan el Wizink y tú no conoces una canción suya. M-Clan pertenece a esa época en la que, cuando una canción se hacía famosa, se hacía famosa de verdad, porque los canales de escuchar la música eran la radio, la tele y poco más; no existían las redes sociales. Entonces las canciones se hacían muy, muy famosas, y es un clásico que, junto con otros que tenemos... Yo nunca le he tenido manía a Carolina. No es mi canción favorita de MClan, pero es una canción que sabes que es como una especie de as en la manga que funciona.

Sin enchufe les consagró como músicos enormes. ¿Fue ese álbum unplugged vuestra verdadera reválida ante el público?

Fue el disco que, después del éxito de Llamando a la tierra, de Usar y tirar, siempre decimos esa famosa palabra: que nos ‘catapultó’ a la fama. Sin enchufe fue la consagración, y está lleno de canciones que todo el mundo conoce. Hay más hits en Sin enchufe que en ningún otro disco, como por ejemplo Souvenirs, Maggie o la propia Carolina.

Bandas que llenan estadios hoy en día hay pocas, y el rock parece haber cedido el trono comercial a otros géneros. ¿Cómo ve el relevo generacional en el rock en español?

Es verdad que tú no puedes estar toda la vida tocando el rol de los Faces o de los AC/DC, porque sería aburrido. El rock ha mutado; lo que entendíamos como rock antes, hoy hay otras bandas ahora que incluso llenan estadios como Arde Bogotá. No sé si entiendo eso como rock, pero me da igual; son bandas que hacen música y están ahí, creo que están funcionando muy bien, entonces no creo que no exista el rock y toda esta cosa. Sigue habiendo un montón de bandas que hacen pop rock, ¿no?