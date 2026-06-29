Tokischa, en Marbella: "Soy una rebelde de corazón"

Ha llegado a ser una estrella tan solo con sencillos, ni siquiera había publicado un epé. ¿Por qué ahora sí que era el momento de publicar su primer disco?

Fue un paso que quizá me salté en mis inicios y que tenía muchas ganas de hacer. Pero por la manera en la que iba mi carrera, no tuve la oportunidad de concentrarme en ello. Y encontré un espacio hace unos años donde pude tomarme el tiempo y concentrarme en contar una historia de esta manera.

En 'Amor & droga' hay mucho sufrimiento. ¿El proceso le ha servido para sanar heridas?

Empecé a sanar hace mucho, cuando dejé las drogas. Realmente, el álbum alborotó muchas emociones, me hizo sentir de nuevo un montón de emociones y destapar un montón de traumas. Lo que gané fue entender que realmente sí sané, porque no enloquecí haciendo esto.

Y una vez publicado, ¿sufre al escucharlo o al interpretarlo?

Siento que lo logré. Siento orgullo y empoderamiento por estar contando esto abiertamente.

Es un trabajo diferente a lo que venía haciendo durante toda su carrera.

El proyecto es alternativo, no es nada comercial, no es como 'Delincuente' y todas esas canciones que yo he hecho, pero es algo honesto. Es algo real, algo que yo quería comunicar a través de mi arte.

Siempre ha generado muchos comentarios por sus letras explícitas, por cómo ha trabajado estéticamente su propuesta... ¿Cómo ha convivido con la crítica?

No pensándolo. No lo puedo pensar, porque cuando lo piensas te puede llegar a limitar en cierto modo. No puedo pensar en lo que van a decir, en lo que van a creer. Tengo que guiarme por lo que siento.

¿De dónde sale esta necesidad suya de contar las cosas sin ocultar nada, de transgredir, remover...?

Me gusta mucho la honestidad, soy muy honesta. Me gusta decir las cosas como son. Es algo que desde niña me ha causado muchos problemas, en casa, con mi familia... Me crié en un ambiente muy agresivo y me metí en problemas muchas veces por ser así. Entonces, eso, en vez de callarme, me hizo más fuerte. Siento que vivimos en una sociedad tan falsa... Todo es falso, desde la comida hasta los cuerpos. Soy una rebelde de corazón porque me gusta ir a la contra también.

Yo amo a Dios, para mí lo es todo. La Iglesia es un extraño. En la Iglesia hay separación, no hay amor ni aceptación al prójimo

Y en esa posición de rebeldía, ¿se siente sola o acompañada en la industria?

Hay mujeres como Cazzu, por ejemplo, que es súper rebelde, muy empoderada. Como Bad Gyal o Young Miko, muy abiertas en cuanto a su sexualidad. Rosalía también es rebelde, ha ido en contra de toda una industria mezclando muchos sonidos... Todas estas mujeres son increíblemente libres y empoderadas. Y tenemos a Madonna. A pesar de que digan que está mayor... A ella no le importa, va a seguir subiéndose a un escenario siendo ella, mostrando lo que ella es, porque ella ama hacer arte. Y eso es inspirador. Entonces, sí, hay muchas artistas que, quizá no de la misma manera que yo, también están siendo rebeldes.

Hace un par de meses una asociación cristiana la denunció en un juzgado de San Sebastián por utilizar «el espacio sagrado como escenario erótico» (unas fotografías en tanga en la Basílica de Santa María del Coro). ¿Qué opinión le merece?

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Yo amo a Dios, para mí lo es todo. La Iglesia es un extraño. En la Iglesia hay separación, no hay amor ni aceptación al prójimo. No siento respeto ni admiración por la Iglesia. Ellos no dejan que uno se sienta parte, no me aceptan como soy. Jesús vino con un mensaje bellísimo de amor, de aceptación, y ellos lo arruinaron. Ellos tienen su sociedad cerrada. n