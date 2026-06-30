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El 6 de julio acaba el plazo para concursar en el Festival de la Canción más antiguo de Andalucía, y que ganó Diana Navarro

Abierto a grupos o solistas, para participar en la 60 edición del Festival de la Canción de Alhama de Granada hay que enviar una canción original e inédita y de menos de 5 minutos

La cantante malagueña Diana Navarro, en una imagen de archivo

La cantante malagueña Diana Navarro, en una imagen de archivo / Álex Zea

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La Opinión

El Festival de la Canción de Alhama de Granada, decano de los de Andalucía en su clase, así como de ediciones de toda España, pues supera al de Benidorm, celebrará el sábado 1 de agosto la edición número 60.

El plazo de admisión de este certamen, puesto en marcha en 1966 por el malagueño de adopción y natural de Alhama, Andrés García Maldonado, finalizará el próximo lunes 6 de julio.

Cartel de la 60 edición del Festival de la Cancíon de Alhama.

Cartel de la 60 edición del Festival de la Cancíon de Alhama. / La Opinión

Como indica la organización en una nota de prensa, podrá participar todo solista o grupo -sin límite de participantes- que presente una canción dentro de la denominación moderna, en cualquiera de sus modalidades, original e inédita, y con una duración inferior a 5 minutos. La dirección de correo electrónico a la que la debe enviar es alhamafestival@gmail.com. De todas las enviadas se seleccionarán diez canciones.

Recepción de las bases

Para recibir las bases por las que se rige el Festival así como la hoja del Ayuntamiento de Alhama para solicitar la inscripción, así como la información que le interese debe dirigirse al indicado correo electrónico, y por teléfono al 672 480 107.

Siameses, los ganadores de la pasada edición.

Siameses, los ganadores de la pasada edición. / La Opinión

Los premios que se otorgaran serán importantes trofeos de autoridades de Andalucía. Además, las tres primeras canciones clasificadas recibirán 3.000, 2.000 y 1.000 euros, respectivamente. Por otra parte, los diez clasificados recibirán una distinción como finalistas.

El 60 Festival de la Canción de Alhama se celebrará en el mismo Patio Renacentista del Carmen donde nació en 1966, y cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Granada, el Patronato de Estudios Alhameños y el Ayuntamiento de Alhama de Granada.

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Alhama de Granada.

Alhama de Granada. / Wikipedia

Un festival muy ligado a Málaga

El Festival de la Canción de Alhama ha estado especialmente vinculado al mundo artístico de Málaga y su provincia. Así, un importante número de solistas y grupos que se han hecho con el primer premio han sido artistas malagueños. Entre ellos nombres como el de Diana Navarro, Ana María Carrasco, el grupo Creaciones, Manuel Galeas, Zin Zibaru, Cañaveral, Elsa Ríos, Ángela Amor, el grupo Mediterráneo, Carlos La Voz Negra, Humanidades o Juan Antonio Rodríguez

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