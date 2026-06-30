La sobrina de Vicente Aleixandre reclama al Centro Cultural de la Generación del 27 de Málaga el mobiliario del dormitorio del poeta

La sobrina de Vicente Aleixandre y la Asociación de Amigos del poeta han pedido a la Comunidad de Madrid que reclame el mobiliario del dormitorio del escritor para que se integre en la futura Casa Museo Vicente Aleixandre en la ciudad ya que pertenecen «históricamente» a su casa, conocida como Velintonia.

En un escrito, la sobrina segunda del poeta, Amaya Aleixandre de Artiñano, ha explicado que ofreció «en su momento» de forma temporal el mobiliario que componía el dormitorio del poeta, procedente de su casa madrileña, para que el Centro Cultural de la Generación del 27 de Málaga lo «conservara en condiciones idóneas».

«En aquellos momentos, no se produjo, sin embargo, ninguna cesión o donación permanente del dormitorio», ha asegurado el escrito.

La casa en la que vivió el poeta, en Madrid, ha sido adquirida por el Gobierno regional y, por ello, el conjunto de muebles que integraban ese dormitorio «debe volver al lugar al que históricamente pertenece» para integrarse en la futura Casa Museo, ha defendido.

La sobrina, en su escrito, ha mantenido que «siempre quedó claro» que el centro cultural malagueño podía exponer el dormitorio el tiempo en el que ese centro fuese depositario del mismo.

Sin embargo, ha denunciado que «en todos esos años» el dormitorio ha permanecido embalado en un almacén en la antigua sede centro cultural y, en sus palabras, «no se ha querido exponer nunca».

Asimismo, la familiar del poeta ha recalcado que no procede a donar este dormitorio a ninguna institución y que únicamente mantiene «también ahora la cesión temporal del mismo, si bien en este caso a la Comunidad de Madrid».

La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, que ha compartido el comunicado de la familiar, ha defendido que no existe ningún documento de donación al Centro Cultural de la Generación del 27 que impida la «justa devolución» de este mobiliario.