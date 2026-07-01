Il Volo, estrellas del 101 Music Festival: "Nos gusta cuando la música consigue romper las barreras entre géneros y llegar a públicos diferentes"

Lo primero que a uno le viene a la cabeza al escuchar las palabras 'Il Volo' es Italia. ¿Sienten la presión de representar a su país allá donde van y con cada disco que hacen?

Gianluca: Más que una presión, lo vivimos como un gran orgullo. Llevar nuestra música, el bel canto, a todo el mundo significa también representar una parte de la cultura italiana, y intentamos hacerlo siempre con autenticidad y pasión.

El estilo crossover o la pópera fue duramente criticado en sus inicios, especialmente por los aficionados más estrictos a la música clásica. ¿Creen que ya ha cambiado la percepción y hay una mayor flexibilidad, una mayor apertura de miras?

Ignazio: Creemos que hoy hay, sin duda, una apertura mas grande. La música no debería tener fronteras rígidas: nuestro objetivo siempre ha sido acercar a públicos diferentes y demostrar que géneros aparentemente distantes pueden convivir y enriquecerse mutuamente.

Su status es muy curioso: son, por edad, muy jóvenes pero, por currículum profesional, muy veteranos, con seguramente muchas experiencias vitales que no tendrán la media de jóvenes de su edad. ¿Cómo os sentís vosotros, más bien como veteranos o más bien como jóvenes?

Piero: Hemos tenido una vida fuera de lo común y hemos crecido sobre el escenario, así que, en cierto modo, nos sentimos como veteranos. Pero nunca hemos perdido el entusiasmo ni las ganas de divertirnos. Creemos que es precisamente este equilibrio lo que nos mantiene jóvenes, a pesar de los muchos años de carrera.

Tampoco es del todo habitual que tres jóvenes que se conocieron como adolescentes sigan juntos como amigos más de 17 años después. ¿Cómo es vuestra relación personal? ¿No discuten ni pelean nunca?

Ignazio: ¿Discutir? Claro, lo raro sería lo contrario. Llevamos más de 17 años juntos prácticamente todos los días y nuestra relación es como la de tres hermanos: nos enfrentamos, a veces discutimos, pero en el fondo hay un gran cariño. Quizá el secreto sea precisamente este: decirnos siempre las cosas con sinceridad y recordar que, antes incluso que el trabajo, existe un vínculo humano muy fuerte.

Creemos que la gente percibe nuestra autenticidad. Nunca hemos intentado crear una imagen de estrellas: somos tres chicos y tenemos la suerte de dedicarnos a lo que nos gusta

Una artista que también con su último disco ha hecho bastante por tender puentes entre el pop y la clásica es Rosalía. ¿La conocen, les gusta su propuesta?

Gianluca: Conocemos a Rosalía y valoramos mucho su personalidad artística. Ha sabido crear un lenguaje muy personal, mezclando tradición y modernidad, y creemos que eso siempre es un valor. Nos gusta cuando la música consigue romper las barreras entre géneros y llegar a públicos diferentes.

Creo que gran parte de su éxito está en su naturalidad y sencillez, alejada de la imagen de divos tan asociada al bel canto. ¿Coinciden conmigo?

Ignazio: Creemos que la gente percibe nuestra autenticidad. Nunca hemos intentado crear una imagen de estrellas: somos tres chicos y tenemos la suerte de dedicarnos a lo que nos gusta, siempre hemos intentado ser fieles a nosotros mismos. Si el público valora esta sencillez, para nosotros es uno de los mejores elogios.

Habrán cantado miles de veces 'O sole mio', 'Nessum dorma' y 'Granada', algunas de las piezas infaltables en su repertorio. ¿Cómo mantiene uno la pasión en la interpretación después de tanto tiempo, cómo conseguir que la pasión no se convierta en rutina y trabajo?

Piero: Es verdad, son canciones que hemos cantado miles de veces, pero cada concierto es diferente porque son canciones siempre maravillosas y porque el público que tenemos delante es diferente. La emoción que se genera en el escenario cambia constantemente y eso nos permite vivir cada interpretación de una forma nueva. Además, con el paso de los años, nosotros también cambiamos y en consecuencia cambia la forma en que sentimos e interpretamos estas canciones. Eso es lo que nos ayuda a que la pasión nunca se convierta en rutina.

El concierto de Málaga será la única parada en Andalucía de su gira mundial. ¿Conocen esta tierra? ¿Qué esperan de esta noche?

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Ignazio: Siempre hemos tenido una relación especial con el público español y cada vez que volvemos a España nos sentimos un poco como en casa. Nos alegra que Málaga sea la única parada andaluza de la gira y sabemos que esta tierra cuenta con una gran tradición musical y una pasión extraordinaria. Esperamos una velada llena de emociones y estamos deseando compartir nuestra música con el público.