Pata Teatro se fija en 'Cyrano de Bergerac' para su ciclo Clásicos en Verano en Málaga

Vuelven, un verano más, los clásicos de la literatura a Málaga. La comedia 'Cyrano de Bergerac' se representará en el Patio del Instituto Vicente Espinel (Gaona), situado en el corazón de Málaga. Josemi Rodríguez ha realizado una versión del clásico de Edmond Rostand para esta nueva edición del Ciclo Clásicos en Verano, de la compañía malagueña Pata Teatro, que comienza el 6 de julio y ofrecerá representaciones nocturnas hasta el 8 de agosto, de lunes a sábado.

Conocida por todos es la historia del dueño de una gran nariz, Cyrano, que ama en secreto a la hermosa Roxana. Pero, ese amor es imposible, porque ella está enamorada de Cristián, un joven apuesto pero incapaz de expresar con palabras lo que siente. De aquí nace un pacto entre los dos, donde las maravillosas palabras de Cyrano y el hermoso rostro de Cristián se convertirán en un solo caballero que deberá conquistar el corazón de Roxana.

Desde su estreno en París en 1897, el éxito de 'Cyrano de Bergerac' no ha hecho sino crecer hasta consolidarse como uno de los grandes clásicos del teatro universal. El ingenio y la nobleza de su protagonista lo han convertido en uno de los personajes más memorables de la literatura.

Macarena Pérez Bravo, Antonio Chamizo y Josemi Rodríguez, integrantes de la compañía Pata Teatro; Gema Domínguez, responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, y Julia del Pino y Pino y Ángel Luis Díez López, directores del IES Vicente Espinel, han presentado la decimocuarta edición del ciclo, que cuenta con el patrocinio de Fundación Unicaja y la colaboración del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la EMT, entre otros.

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¿Cuándo son las funciones?

'Cyrano de Bergerac' se representará desde el 6 de julio hasta el 8 de agosto, de lunes a sábado, a partir de las 22.00 horas. Las entradas del espectáculo cuestan 16 euros los lunes, martes y miércoles y 18 euros los jueves, viernes y sábados. Se pueden adquirir en esta página o en la taquilla del instituto de 21.00 a 21.45 horas (de lunes a sábado).