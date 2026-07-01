Entrevista
Rosario Flores prepara su actuación en Starlite: «Yo también merezco un documental sobre mi vida»
La artista celebra 33 años de música actuando el 1 de agosto en el Starlite Festival con su gira 'Universo de ley'
Nuria Camps
La conocida cantante Rosario Flores tiene energía para rato. Después de 33 años de carrera, la artista regresa a la Costa del Sol con 'Universo de ley', un proyecto cocinado a fuego lento durante dos años que redefine los grandes himnos de su carrera junto a estrellas de la talla de Fito Páez, Malú o Sebastián Yatra. El 1 de agosto, Rosario actuará en el Starlite Festival de Marbella y asegura llenar a su público de energía.
Es una artista de directo, ¿qué se va a encontrar el público del Starlite?
Sí, soy una artista completamente de directo. Además, siempre digo que el que no me haya visto en directo no me conoce, porque soy una artista de energía y llevo una banda impresionante conmigo, que sonamos con una fuerza impresionante y hago un repaso por todas mis canciones más exitosas. Por eso el disco Universo de ley es como una celebración de agradecimiento a la vida por estos 30 años que llevo en la música, por todo lo que me ha dado y yo os prometo llenar de energía, un poquito nerviosos os pongo seguro.
'Universo de Ley' recibe este nombre por 'De Ley', su primer disco en 1992, ¿qué significó ese disco para usted?
Para mí este disco significa el principio de mi carrera, el poder decir y expresar a mi público lo que yo tenía dentro: mi música, mi energía, mis sentimientos. Fue un principio de mi carrera que ha durado y que dura 33 años, y la verdad que nunca pensé que iba a ser tan grande y tan bonito todo lo que la vida me iba a ofrecer.
Con un carrera tan larga, ¿cómo fue el proceso de selección de las canciones que estarían dentro de este álbum?
Pues la verdad que fue bastante difícil porque eran muchas canciones, muchos artistas de los cuales todos los que están en el disco me siento muy orgullosa. Está Sebastián Yatra, está Alejandro Sanz, tengo a Maná, tengo a Óscar d’León...Tengo artistas que siempre han formado parte de mi vida, no está hecho al azar sino que está bien pensado. Fue un trabajo difícil de dos años porque eran muchos cantantes, te tienes que poner de acuerdo con el artista, que le guste, que le vaya bien la canción... Fue un proceso de dos años . Aún así quise hacer este álbum con colaboraciones, yo ya he cantado sola estas canciones muchos años de mi vida.
El que no mehaya visto endirecto no me conoce, soy una artista de energía
Para los fans más puristas de Rosario quizá ha sorprendido esa canción con Sebastián Yatra, ¿cómo surgió esa colaboración?
Sebastián y yo hicimos 'Dharma', que tuvo mucho éxito. Él me llamó primero para cantar con él esa canción y la verdad que nuestras voces casan estupendas y tenemos una energía que fluye muy bien, nos hemos hecho muy amigos. Luego tuve la oportunidad de conocerle en La voz, hablando con él le conté el proyecto que tenía y le dije: «¿Por qué no me haces una versión de Cómo quieres que te quiera?». Me dejó bastante impresionada de la versión que me hizo.
'Mi gato' es una de las canciones más exitosas y la ha hecho con Malú. ¿Por qué pensó que tenía que ser para ella?
Porque tiene mucho temperamento, como yo. Yo soy muy admiradora de Malú, me parece una gran artista y me gusta su raza, su temperamento que tiene al cantar, y por eso la elegí a ella para El Gato.
Una de las canciones es con el Coro Fundación Nzuri Daima, ¿cómo surgió la idea de hacer una colaboración con ellos?
Es una fundación de Uganda de niños que han tenido problemas por las guerras que hay allí y que lo han pasado mal por la situación de su país. La canción que tenemos en el disco es Qué bonito y fui yo la que me puse en contacto con ellos. Me han dado unas voces de inocencia y bondad maravillosas. La verdad es que te dan una lección de vida.
¿Qué canción tiene más valor sentimental para usted dentro de este álbum?
La verdad es que todas me han dado tanto... No dudaría ha sido una canción que me ha dado muchísimo, y ahí está Fito Páez. Fue con él gracias a mi hermano Antonio. A Antonio le gustaba muchísimo el rock argentino, porque el rock argentino y español eran los mejores que se hacían en español. Mi hermano se inspiró muchísimo en ese rock, y por eso está ahí Fito Páez cantando 'No dudaría', no podía se otro.
¿Qué canciones han necesitado más cambio a la hora de adaptarlas y cuáles han sido más de ley?
Hay canciones que yo no podía tocar mucho, como 'No dudaría', como 'Marcha', como 'Qué bonito'... Son canciones que el público las tiene muy escuchadas y les gusta así. Ha habido algunas que he tocado un poquito más, como 'Yo te daré' o como 'Ese beso', canciones que eran de otra forma y las hemos versionado
¿Hay alguna colaboración que no hayan podido darse y que le hubiera gustado?
Hay con artistas como Alejandro Sanz que tuve que esperar mucho para poder hacer la canción pero se dio. Aun así sí, hay muchísimos artistas que me hubiera gustado trabajar con ellos pero por fechas no ha podido ser, pero tenía muchos artistas más que han formado parte de mi carrera.
Nunca pensé que la vida me iba a dar tanto como me ha dado la música y poder estar tantos años, vivir de ella y tener mi público fiel que disfruta de mis canciones
¿Qué le diría a la Rosario, o como le llamaban, Rosarito, que estaba produciendo ese primer disco en 1992 al que ahora hace homenaje?
¡Madre mía! Lo hice con tantas ganas y con tanta fuerza... Yo estaba desesperada ya por cantar y lo hubiera hecho muchísimo más jovencita, pero tuve que esperar mi momento para que yo estuviera segura de lo que iba a hacer, porque yo me la jugaba. Ya era popularmente conocida por mi madre y no me podía equivocar. Ahora, nunca pensé que la vida me iba a dar tanto como me ha dado la música y poder estar tantos años, vivir de ella y tener mi público fiel que disfruta de mis canciones... eso yo creo que es el mejor regalo que me ha podido dar la vida. A la Rosario de aquel entonces le diría: «Tranquila, tranquila, que todo va a ir muy bien.»
¿Tuvo mucho miedo de no cumplir con las expectativas que el público le había puesto por ser Flores?
No, tenía más que nada responsabilidad, pero miedo no porque lo hice con muchas ganas y eso es lo bonito, creo que ese es el motivo por el que me salió tan bien aquel disco. Además, pude contar con todo el apoyo de mis músicos y, en especial, de mi hermano Antonio.
Gracias al documental de su sobrina Alba sobre su hermano, hemos podido conocer un poco más de la familia Flores, ¿usted se atreverías a dejarnos conocerle de otra forma y hacer un documental sobre su vida o su día a día como artista?
Es una idea bonita, no estoy cerrada para nada a eso. Ahora se hacen muchísimos documentales de muchos artistas así que yo también me merecería uno, bienvenido sería, me encantaría.
¿Qué le hace ilusión hacer en la música después de 33 años?
En estos momentos estoy muy inspirada porque según voy viviendo, me vienen canciones. Estoy metida en un proyecto muy bonito, pero las cosas en la música empiezan y nunca sabes cómo van a terminar, pues hay que tener en cuenta que es un proceso muy largo donde las canciones cambian mucho, donde algunas se quedan, otras se van... y bueno, pues cuando ya estás con un proyecto y han pasado tantas cosas y mucho tiempo nunca imaginas lo que te puede venir, pero siempre queda ilusión.
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