Educación artística
Fundación Málaga entrega sus Becas Talento
La entidad reconoce en el Museo de Málaga a quince jóvenes artistas de la provincia que continuarán su formación en centros de prestigio nacionales e internacionales gracias al respaldo de patronos, colaboradores y mecenas
La Opinión
Fundación Málaga ha celebrado esta tarde en el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana, la VI Gala de entrega de las Becas Talento Fundación Málaga 2026-2027, un acto que ha servido para reconocer y apoyar a quince jóvenes de Málaga y su provincia que continuarán su formación artística en centros de referencia nacional e internacional.
La gala, presentada por la periodista malagueña Celia Bermejo, ha reunido a becados, familiares, patronos, colaboradores, mecenas, representantes institucionales y miembros del tejido cultural y empresarial malagueño en una cita ya consolidada dentro de la programación anual de Fundación Málaga. El acto ha vuelto a poner de manifiesto el compromiso de la entidad con la formación, la cultura y el acompañamiento de jóvenes talentos en disciplinas como la música, la danza clásica y las artes escénicas.
La presidenta de Fundación Málaga, Esther Sánchez Manzano, ha destacado durante su intervención que la gala de las Becas Talento se ha consolidado como “uno de los momentos más emocionantes” para la entidad. Sánchez Manzano ha subrayado que el talento que se reconoce en esta cita es fruto “del trabajo, esfuerzo, renuncias, vocación y mucha ilusión”. En su intervención, ha recordado que los quince jóvenes becados de esta edición representan “quince historias distintas” y “quince ejemplos” de una idea que Fundación Málaga defiende con absoluta convicción: que la provincia cuenta con mucho talento y que ese talento “es merecedor de apoyo y confianza”.
Los becados de esta edición son: Rubén Delgado Castillo, violín, 14 años; Pablo Frías Lobo, piano, 21 años; Ángel Fuentes París, artes escénicas, 22 años; José María García Bernal, tuba y bombardino, 21 años; Sara Guzmán Albañil, artes escénicas, 24 años; Álvaro Lozano Cames, chelo, 20 años; Lucía Pérez Rodríguez, fagot, 23 años; Antonio Peula Ortiz, chelo, 19 años; Ainara Reina Piqueras, danza, 13 años; Rodrigo Retamero García, danza, 20 años; Noah Torrón Fernández, danza, 14 años; Julia Villa Cañete, violín, 18 años; Frida Gandía Jensen, violín, 14 años; Guillermo Ramírez Ortega, piano, 19 años y Marcos Castilla, piano, 19 años.
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