LA OFM presenta una temporada "ambiciosa" en lo artístico con un gran reto en lo administrativo: encontrar un nuevo gerente

La Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) ha presentado sus principales argumentos para la próxima temporada, la 2026/2027, las programaciones de sus grandes ciclos, su XXXVII Temporada, el abono, y la XV Filarmónica Frente al Mar. En palabras de José María Moreno, director titular del conjunto, se trata de una agenda que "podría ser la de cualquier gran orquesta europea, por ambición y calidad de la propuesta", que, además, ha logrado "un récord de abonados", 1.041, "cifra similar a la de la Orquesta Ciudad de Granada y la Orquesta Nacional de Cataluña".

El Año Beethoven (en 2027 se celebrarán dos siglos de su fallecimiento), el homenaje a Benjamin Britten (50 años de su muerte), un programa mexicano, la interpretación de un concierto a cuatro pianos proyectado por Liszt y el concurso de grandes solistas y directores de talla mundial, como la conductora Alondra de la Parra, la cantante Nancy Fabiola Herrera, el trompetista Pacho Flores o los pianistas Anne-Marie McDermott o Alexei Volodin, entre otros, marcarán los 30 conciertos (15 programas) de la actividad troncal de la Orquesta, el abono, del 8 de octubre próximo al 18 de junio del 2027.

Una temporada diseñada con unos pilares muy claros, "servir a la sociedad, apoyar a los artistas andaluces e interpretar el gran repertorio sin olvidarnos de los siglos XX y XXI ni tampoco de la música española y autonómica", y que busca combinar las piezas y autores establecidos (se interpretará, por ejemplo, el 'Bolero' de Ravel y cerrará el abono la colosal Segunda de Mahler) con sorpresas contemporáneas y de latitudes no europeas como el estonio Arvo Pärt y el azteca Silvestre Revueltas, entre otros.

La programación de la OFM podría ser la de cualquier gran orquesta europea, por ambición y calidad José María Morente — Director titular de la OFM

Por su parte, La Filarmónica Frente al Mar, de noviembre a mayo en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga, supone, según José María Moreno, "un ciclo no menos ambicioso sino alternativo": "Buscamos un repertorio alternativo y nuevos talentos, combinando piezas no muy conocidas e interpretadas de grandes autores con estrenos mundiales"; entre éstos, destaca la sinfonía para violín del compositor malagueño Ernesto Aurignac (los jazzeros se acordarán de él), que interpretará el también boquerón Jesús Reina.

El mayor reto: encontrar un gerente

Todo esto ha sido diseñado sin que aún haya gerente en la OFM. Recordemos que en octubre del año pasado, Esteban Morales, el sucesor de Juan Carlos Ramírez, gerente durante 25 años del conjunto, abandonó el puesto sólo diez meses después de su nombramiento para dirigirse a la Orquesta Ciudad de Granada (finalmente terminó regresando a su plaza de percusión en la Orquesta de Extremadura).

El Ayuntamiento de Málaga convocó meses después un nuevo concurso para encontrar a su sucesor, un proceso de selección que dio con una terna de nombres: la lista la encabezó Ana Mateo, quien, poco después, también ha terminado anunciando su renuncia al puesto malagueño en favor, de nuevo, del conjunto granadino, al que también se había postulado y en el que finalmente recalará, por cierto, percibiendo 30.000 euros menos al año que lo que se le ofrecía en Málaga. Finalmente, el concurso ha quedado desierto y se anunció que el Consorcio (Ayuntamiento y Junta de Andalucía) ha puesto en marcha la búsqueda activa de un gerente. "Estamos, en ello, lo resolveremos pronto y bien", zanjó el alcalde, Francisco de la Torre, a preguntas de los periodistas tras la presentación de la temporada. "Es una búsqueda fundamental", añadió Moreno. Y es que se nota, por poner un ejemplo de la parálisis administrativa, en la ausencia de programas de mano para los asistentes a los recitales, que no se haya convocado la contratación de servicios como conserjería, transporte de personal, limpieza...