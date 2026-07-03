El Cervantes se rinde ante El fantasma de la Ópera en una noche llena de estrellas

El Teatro Cervantes vivió anoche uno de esos eventos que se recuerdan toda la vida. El Fantasma de la Ópera ya está preparado para llevar una historia de luz y oscuridad al público de Málaga que se atreva a verla en el Cervantes. Desde mucho antes de que se levantara el telón, el ambiente ya era especial: el vestíbulo rebosaba expectación, con personas enmascaradas y algunas encapuchadas que repartían rosas a los asistentes y, si ni tenías cuidado, llegabas a pincharte con ellas. Muchos comentaban sus escenas favoritas del musical y se respiraba esa mezcla de nervios e ilusión que solo acompaña a los grandes estrenos. La sensación era la de asistir a un acontecimiento cultural de primer nivel. Y no solo se cumplieron expectativas; se superaron. Una producción que desde el principio denotaba ese cuidado y cariño que solo una gran obra musical puede mostrar.

Estreno de la ópera El Fantasma de la Ópera en el Teatro Cervantes / Álex Zea

Cuando comenzó la representación, la producción conquistó al público desde los primeros compases de órgano, el instrumento característico de esta obra. La escenografía, elegante y cuidad, logró transportar al teatro parisino donde transcurre la historia, mientras la iluminación y los efectos escénicos aportaban una atmósfera envolvente. Cada cambio de escena estaba cuidado al detalle e hicieron que la narración fluyera con un ritmo impecable.

El reparto estuvo a la altura de la magnitud de la obra. Las interpretaciones de Daniel Diges y Ana San Martín transmitieron emoción y personalidad, especialmente en los momentos más íntimos entre el Fantasma y Christine, donde el silencio del patio de butacas hablaba por sí solo. Los grandes números musicales arrancaron prolongados aplausos y demostraron el enorme nivel vocal y artístico de la compañía.

Estreno de la ópera El Fantasma de la Ópera en el Teatro Cervantes / Álex Zea

Uno de los momentos más impactantes llegó con las escenas más icónicas del musical, resueltas con una combinación de efectos técnicos, música en directo y una puesta en escena que consiguió sorprender incluso a quienes ya conocían la obra. La orquesta aportó una intensidad extraordinaria y envolvió cada escena con una fuerza que hacía vibrar todo el teatro.

Al finalizar la función, el público respondió con una larga ovación puesta en pie, premiando el trabajo de todo el equipo artístico y técnico. El estreno dejó la sensación de que El Fantasma de la Ópera ha encontrado en Málaga un escenario perfecto para seguir emocionando a nuevas generaciones de espectadores. Fue una noche de esas en las que el teatro demuestra por qué sigue siendo una experiencia única e irrepetible.