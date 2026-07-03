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Rosalía realiza una importante donación a Unicef para ayudar a más de 30.000 niños afectados por los terremotos en Venezuela

La aportación permitirá suministrar agua potable a más de 30.000 niños y niñas durante un mes, ofrecer atención médica a 25.000 personas durante tres meses y habilitar espacios seguros para menores

Rosalía sube al olimpo musical tras recibir el Ivors de Compositora Internacional del Año, el pasado 21 de mayo.

Rosalía sube al olimpo musical tras recibir el Ivors de Compositora Internacional del Año, el pasado 21 de mayo. / EFE

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Laura Estirado

Barcelona

Rosalía ha vuelto a mostrar su lado más solidario. La cantante catalana ha realizado una donación a Unicef España, a través de la Fundación Rosalía, para apoyar a la infancia afectada por los recientes terremotos en Venezuela. La ONG ha agradecido públicamente el gesto en Instagram, destacando que la artista ha querido estar cerca de los niños, niñas y familias que atraviesan uno de los momentos más difíciles tras el doble seísmo.

Según la información difundida por Unicef, la aportación permitirá suministrar agua potable a más de 30.000 niños y niñas durante un mes, ofrecer atención médica a 25.000 personas durante tres meses y habilitar espacios seguros para menores que necesitan protección y acompañamiento. La organización no ha concretado la cantidad económica donada por la cantante.

El gesto llega después de que Rosalía dedicara unas palabras de apoyo a Venezuela durante una parada de su gira en Las Vegas. La artista explicó entonces que llevaba días preocupada por la situación del país y aseguró que haría 'todo lo posible' para ayudar. Poco después, Unicef hizo público su agradecimiento con un mensaje en redes en el que subrayaba que su voz y su generosidad estaban llegando 'donde más falta hacen'.

No es la primera vez que Rosalía se implica en una causa solidaria. En los últimos años ha colaborado con iniciativas benéficas como la subasta de objetos personales para el programa 'Cap Nen Sense Joguina', ha participado en un concierto solidario por Palestina en Barcelona y también se desplazó a Catarroja para ayudar como voluntaria tras la dana que afectó a Valencia en 2024.

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Con esta nueva donación, la intérprete de 'LUX' vuelve a utilizar su proyección internacional para poner el foco en una emergencia humanitaria como la que sufre ahora mismo Venezuela.

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Fuente: El Periódico

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