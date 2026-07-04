El centro cultural La Malagueta cierra el primer semestre del año con más de 2.400 asistentes

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga despide su programación antes de la pausa estival tras cerrar un primer semestre marcado por "la diversidad temática, la calidad de sus invitados y el respaldo del público". "Entre los meses de enero y junio, un total de 2.433 personas han asistido a las actividades celebradas en el espacio", ha informado el vicepresidente de Cultura y Educación, Manuel López Mestanza.

Para López Mestanza, estos datos "consolidan al centro como uno de los principales lugares de encuentro para el pensamiento, la cultura y la divulgación en la provincia".

La programación ha mantenido el modelo de ciclos especializados que caracteriza al centro, abordando disciplinas como la filosofía, la literatura, la historia, la política, el arte contemporáneo, la ciencia o la actualidad, siempre con acceso libre y gratuito.

Desde la Diputación han destacado en una nota entre las actividades con mayor afluencia la conferencia 'Historias de Málaga: Los Livermore', coordinada por Ana Pérez-Bryan, que reunió a 154 asistentes.

Muy cerca se situó el encuentro del ciclo 'Málaga, ida y vuelta', guiado por Regina Sotorrío, con el ingeniero malagueño Carlos García-Galán, actual subdirector del programa Gateway de la NASA, que congregó a 150 personas interesadas en conocer de primera mano los retos de la futura exploración lunar. Este último ciclo se ha celebrado, además, con la colaboración de Cervezas Victoria y Diario Sur.

También registraron una excelente respuesta del público la sesión del ciclo 'Who is Who? Quién es quién en el mundo del arte', protagonizada por la coleccionista Candela Soldevilla y coordinado por la profesora María Jesús Martínez Silvente, con 137 asistentes, así como la conferencia dedicada al centenario del Hotel Miramar, dentro de Historias de Málaga, con 120 participantes. El recorrido por Los cafés de Málaga volvió a confirmar el interés del público por la historia local al reunir a 104 asistentes.

Durante estos meses también han pasado por La Malagueta algunas de las voces más reconocidas del panorama cultural español, entre ellas Leonor Watling, Vicente Vallés, Manuel Jabois, Fernando Tejero, Chantal Maillard, Antonio Lucas, Bernat Castany, Isabel Pérez Montalbán, María Esteve, Tamar Navas, La Mari de Chambao, Luna Miguel, Silvia Bardelás, Pedro Corral, María José Solano o Lola Durán, junto a especialistas de ámbitos como el pensamiento político, la historia, la filosofía o el arte contemporáneo.

Dos exposiciones para ampliar la oferta cultural Además de su programación de actividades, el centro ha acogido durante este trimestre dos propuestas expositivas que han ampliado la oferta cultural de La Malagueta.

La primera de ellas ha sido 'Un viaje interior', del fotógrafo Txema Rodríguez, una muestra que propuso un recorrido visual por nueve municipios de la provincia a través de sus distintas formas de vivir la Semana Santa. La exposición ofrecía una mirada documental y artística sobre una de las principales manifestaciones culturales malagueñas, poniendo el foco en la diversidad de tradiciones, paisajes y comunidades que conforman este patrimonio compartido.

A ello se ha sumado la exposición 'Leyendas del deporte', organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga dedicada al deporte, reforzando la voluntad del centro de abrir su programación a diferentes ámbitos de interés social y cultural.

En septiembre

Tras la pausa estival, La Malagueta retomará su programación en septiembre con una nueva agenda de encuentros y actividades que volverá a reunir a destacados nombres del pensamiento, la literatura, el arte y la divulgación.

Entre las primeras citas ya confirmadas figura la inauguración de la exposición 'The End', del fotógrafo estadounidense Rodney Smith, prevista para el 22 de septiembre. La muestra reunirá 40 imágenes representativas de uno de los grandes referentes de la fotografía contemporánea, reconocido por sus composiciones en blanco y negro donde la elegancia, el surrealismo y el humor dialogan constantemente.

Asimismo, el centro volverá a colaborar en una nueva edición del Festival Filosofía Ambulante, una iniciativa que extiende la reflexión filosófica más allá de sus instalaciones mediante actividades en distintos espacios de la provincia. El ciclo arrancó el pasado mes de junio en el centro cultural La Malagueta con una primera sesión coordinada por Cristina Consuegra y continuará en octubre con tres nuevos encuentros en Coín, Mollina y Frigiliana.

Noticias relacionadas

Con este balance, el centro cultural La Malagueta concluye un segundo trimestre que confirma el creciente interés del público por una programación diversa, transversal y abierta a todos los públicos, consolidando su papel como uno de los principales espacios culturales de la provincia de Málaga.