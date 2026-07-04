Starlite Occident celebra su XV aniversario: "De ser un sueño a convertirse en un proyecto con identidad propia"

El festival Starlite Occident Marbella celebra este año su XV aniversario, un evento que "ha pasado de ser un sueño a convertirse en un proyecto con identidad propia, capaz de generar recuerdos, emociones y conexiones humanas", como destaca su creadora, Sandra García-Sanjuán.

"Cuando comenzamos, teníamos una visión muy clara de lo que queríamos crear, pero nunca imaginamos hasta dónde podía llegar. Lo que más me emociona no es solo el crecimiento empresarial, sino haber construido una marca que forma parte de la vida de tantas personas", enfatiza.

Rosario Flores, en el Starlite. / Universal Music

Propuesta musical

Así, cada año, esta cita consolida su posición en el mapa cultural internacional con una ambiciosa propuesta musical que se ha transformado en un modelo de negocio y entretenimiento único en Europa, con más de 350.000 asistentes por edición.

Desde su apertura, el pasado 19 de junio, con un 'sold out' a cargo del artista internacional Ozuna, el festival boutique ha vuelto a validar una fórmula basada en la exclusividad, con un formato íntimo que busca la cercanía entre el espectador y la estrella, a través de una experiencia que fusiona música, alta gastronomía y naturaleza en el emblemático entorno de la Cantera de Nagüeles.

Estupendo concierto el ofrecido por el rockero norteamericano Lenny Kravitz. / La Opinión

Un festival en Marbella muy especial

Precisamente en esa búsqueda del valor diferencial incide García-Sanjuán: "La obsesión por la excelencia y la autenticidad han sido la clave para diferenciarnos en una industria cada vez más competitiva. Nunca hemos querido ser el festival más grande, sino el más especial. Desde el principio apostamos por un formato íntimo, donde el público pudiera vivir una cercanía excepcional con los artistas".

Como relata, "la experiencia debía ser integral", por lo que "cada detalle importa: el entorno, la atención, la gastronomía, la tecnología o la puesta en escena". "Cuando buscas la excelencia, el camino es más exigente, pero también es el que permite construir una marca sólida y duradera. La diferenciación nace de tener una identidad clara y ser fiel a ella", defiende.

Por el escenario marbellí ya han desfilado figuras como Niña Pastori, Alan Parsons o el icónico Lenny Kravitz, que el pasado 29 de junio hizo una parada estratégica en el Auditorio de Starlite, dentro de su gira mundial de presentación de su aclamado último álbum de estudio, 'Blue Electric Light'.

Deep Purple ha sido una de las grandes confirmaciones para este festival. / BALAZS MOHAI

El ganador de cuatro premios Grammy, que recientemente ha sumado a su palmarés una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el Music Icon Award en los People's Choice Awards y el Fashion Icon Award de la CFDA por su influencia estética, inundó la cantera marbellí de sus ya característicos tintes de soul, rock y funk de los sesenta y setenta.

"Un lugar mágico, maravilloso"

"Yes, Starlite. Os quiero. Qué lugar tan mágico y maravilloso. Estoy muy feliz de estar aquí, en esta atmosfera increíble que tenemos en Starlite Occident", expresó el cantante que, al final de la noche, compartió actuación con Mia, una niña de 11 años, hija de un gran amigo del artista afincado en Mallorca.

Pero el éxito de Starlite Occident no se limita a lo que ocurre en el escenario durante las dos horas de concierto, ya que la organización ha diseñado un "universo propio" que se prolonga a lo largo de casi tres meses de verano y que desde el festival definen como "experiencia en tres actos".

Como apunta su fundadora, "hoy Starlite es una plataforma global de experiencias". "La música sigue siendo nuestro corazón, pero ya no es el único lenguaje con el que nos relacionamos con el público. Integramos gastronomía, hospitalidad, contenidos, producción audiovisual, innovación y entretenimiento bajo una misma filosofía", detella.

Starlite: conciertos para la memoria

El objetivo, añade, es "crear experiencias humanas memorables, capaces de emocionar y transformar". "Vivimos en una época en la que las personas valoran cada vez más aquello que no puede replicarse en una pantalla. Ahí es donde encontramos nuestra razón de ser: generar momentos únicos que permanezcan en la memoria mucho después de que termine un concierto", enfatiza.

La primera experiencia arranca a las 20.00 horas, con la apertura de puertas, de la mano de diversos restaurantes y espacios gastronómicos. En concreto, se trata de cinco espacios gastronómicos de cocina local e internacional que ofrecen una variedad de sabores, todo ello en un entorno mágico.

A continuación, a partir de las 22.00 horas, tienen lugar los conciertos, una programación que este año se completa con artistas de la talla de Maroon 5, Juan Luis Guerra, John Legend, Deep Purple, Rick Astley, Miguel Ríos, Diana Krall, Jean-Michel Jarre, Gloria Trevi, Ozuna, Anastacia, Yandel, Manuel Turizo, Danny Ocean, Grupo Frontera, Elvis Crespo, Gente de Zona, Sergio Dalma, Mora, Elena Rose, Rosana, Rosario, Vanesa Martín, Malú, Taburete, Delaossa, Iván Ferreiro, Estrella Morente o Yerai Cortés, entre otros muchos.

Tras la actuación musical, la experiencia continúa para los asistentes más VIP desde palcos y terrazas ideadas para potenciar la atmósfera de club privado bajo las estrellas, en un espectáculo sin fin que continúa hasta el amanecer.

Gala Starlite Occident

A ello se suma la vertiente social y solidaria del encuentro, con la Gala Starlite Occident que se celebrará el próximo 9 de agosto, uno de los eventos benéficos de mayor repercusión del periodo estival en España. Esta gala, presidida por Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas, destina su recaudación a impulsar proyectos sociales que transforman vidas con el fin de utilizar el talento, la influencia y la capacidad de inspirar para generar un impacto positivo en la sociedad.

De este modo, este acontecimiento trasciende el concepto clásico de festival para posicionarse también como motor turístico y económico estratégico para la Costa del Sol y Andalucía. "Es uno de los aspectos que más orgullo me genera. Desde el principio entendimos que un proyecto cultural también podía convertirse en un motor económico y de proyección internacional para un destino", subraya la empresaria.

"Marbella tiene un potencial extraordinario y queríamos mostrarlo al mundo desde una perspectiva moderna, sofisticada y cosmopolita. Ver cómo personas de decenas de países visitan la ciudad atraídas por Starlite y descubren todo lo que ofrece es muy gratificante. Cuando un proyecto ayuda a transformar positivamente su entorno, adquiere una dimensión mucho mayor", insiste.

Premios Juventud

La celebración de este XV aniversario está acompañada, además, de un hito sin precedentes ya que el recinto de la Cantera de Nagüeles prolongará su actividad habitual -el último de los conciertos tendrá lugar el 29 de agosto, con Love of Lesbian- para albergar la gala de los Premios Juventud, que se celebrará el próximo 3 de septiembre.

Será la primera vez en sus 23 años de trayectoria que el prestigioso show musical de la cadena TelevisaUnivision (que el año pasado encumbró a figuras globales como Bad Bunny, Shakira o Karol G) abandone el continente americano para celebrarse en suelo europeo.

"Es un reconocimiento al trabajo realizado durante muchos años. Que un evento de esa magnitud y relevancia internacional haya elegido Starlite para celebrar su primera edición europea demuestra la confianza que existe en nuestra capacidad organizativa y en el valor de nuestra marca. Además, supone una oportunidad extraordinaria para proyectar Marbella y España ante millones de espectadores en todo el mundo. Más allá del evento en sí, simboliza la consolidación de Starlite como un actor global dentro de la industria del entretenimiento", concluye su creadora.