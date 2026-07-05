Deep Purple, Maroon 5 o Elvis Crespo, entre las actuaciones para la próxima semana en Starlite Marbella

Starlite Occident Marbella, que tiene lugar en el citado municipio malagueño, afronta una nueva semana llena de conciertos y a su escenario subirán algunas de las figuras más destacadas de la música nacional e internacional, como Marron 5, Deep Purple o Elvis Crespo, entre otros.

Frontera. / l.o.

Grupo Frontera

El lunes 6 de julio, Starlite recibirá por primera vez a la formación de música mexicana Grupo Frontera. Conocidos por sus sonidos norteños y cumbia, el grupo se esfuerza constantemente por alcanzar nuevas alturas creativas, según apuntan desde Starlite en su web.

Con más de 35 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, Grupo Frontera ha llevado su música más allá de la escena regional sin diluir su esencia. 'Coqueta', 'De lunes a lunes' o su último éxito 'No lo ves', son algunos de los grandes éxitos mundiales.

La cita comenzará a las 22,00 horas aunque las puertas para el concierto estarán abiertas desde las 19,00 horas. Las entradas se pueden adquirir en la página oficial de Starlite.

Maroon 5. / l.o.

Maroon 5

Ganadores de múltiples premios Grammy y con seis álbumes multiplatino, Maroon 5, una de las bandas más importantes y longevas de la música pop, actuará en el Auditorio Starlite Occident el martes 7 de julio.

En 2025, la exitosa banda internacional Maroon 5 fue nombrada por Billboard como la mejor banda y el undécimo artista más importante del siglo XXI. Hasta la fecha, el grupo de Los Ángeles, reconocido a nivel mundial, ha vendido más de 750 millones de singles.

El grupo ha logrado mantenerse en la cima con un estilo único y reconocible: una combinación de composiciones impecables, letras directas, ingenio inteligente y creatividad aventurera que ha definido su hipnótica mezcla de rock y pop desde el primer día.

El concierto dará comienzo a las 22,00 horas aunque a las 20,00 horas ya se podrá acceder al recinto del Auditorio. Aún quedan entradas disponibles en la web.

Deep Purple / l.o.

Deep Purple

El jueves 9 de julio, la célebre banda de hard rock Deep Purple aterriza por primera vez en Starlite. 'Smoke on the Water', 'Highway Star' o 'Hush' son algunos de los grandes éxitos de la banda británica que el público podrá disfrutar en directo.

Con más de 100 millones de álbumes vendidos, un gran legado de fans en todo el mundo y una trayectoria que abarca siete décadas sobre los escenarios, 'Deep Purple' ha ayudado a definir el género del hard rock, al tiempo que se ha adentrado progresivamente en nuevas áreas, manteniendo siempre su sonido fresco.

La cita arranca a las 22,00 horas en el Auditorio y las puertas del concierto se abren a las 19,00 horas. Las entradas se pueden adquirir en la página oficial del festival.

Rick Astley / l.o.

Rick Astley

El viernes 10 de julio, Starlite Occident recibirá al ídolo del pop de los años 80 Rick Astley. El concierto comienza a las 22,00 horas igual que el del día anterior y las puertas se abrirán a las 20,00.

En 1987, se convirtió en un fenómeno global inesperado cuando su éxito icónico 'Never Gonna Give You Up' que lo consagró como una estrella internacional, líder de listas y ganador de un Brit Award, estatus que se vio reforzado por otros éxitos como 'Together Forever' y 'Whenever You Need Somebody'.

Elvis Crespo / l.o.

Elvis Crespo

Por último, Elvis Crespo cierra el sábado 11 la semana de conciertos en el Auditorio de Starlite para ofrecer un concierto que promete ritmo, energía y una conexión absoluta con el público.

Con una trayectoria que supera las dos décadas, y coincidiendo con el 20 aniversario de su histórico álbum 'Suavemente', Crespo continúa "dejando una huella imborrable en la industria musical".

En esta primera visita a Starlite Occident, el público podrá disfrutar en directo de grandes clásicos como 'Suavemente', 'Tu sonrisa', 'Píntame' o 'Nuestra canción', en una noche diseñada para bailar y celebrar al ritmo del merengue.

El Auditorio abre las puertas para su concierto a las 20,00 horas y el espectáculo dará comienzo dos horas más tarde, a las 22,00. Las entradas están disponibles en la web.