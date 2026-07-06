La malagueña Marina Parés debuta a lo grande en el guión televisivo con 'Iruña 97'

Movistar Plus+ prepara ‘Iruña 97’, una nueva serie ambientada en los Sanfermines de 1997 que combinará investigación criminal, acción y tensión política. El rodaje del proyecto, coescrita por la malagueña Marina Parés y el también director David Pérez Sañudo ('Ane', un filme también de ambos, ganó tres Premios Goya, incluido el de Mejor Guión Adaptado) arrancará mañana, 7 de julio en Pamplona, y se prolongará durante 15 semanas entre la capital navarra y distintas localizaciones de Bizkaia.

Los muy en boga Clara Galle y Álvaro Cervantes encabezan la ficción como Amaia, una joven policía municipal, y Julio, un inspector de homicidios de la Policía Nacional que acaba de regresar a la ciudad. Ambos representan dos realidades muy diferentes de Pamplona, pero deberán colaborar cuando aparezca un cadáver sin identificar junto a las murallas.

Aunque las autoridades consideran inicialmente que se trata de un accidente vinculado a las fiestas, Amaia sospecha que están ante un asesinato. Su decisión de seguir investigando pese a las órdenes de sus superiores la llevará a buscar la ayuda de Julio, con quien formará una alianza marcada por sus diferencias personales y sociales.

‘Iruña 97’ parte de una novela de Natxo López, que sitúa la trama en una ciudad dividida, con la euforia de los Sanfermines conviviendo con la amenaza terrorista en el año del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco (asunto sobre el que, por cierto, Netflix acaba de lanzar el documental 'Las 48 horas que lo cambiaron todo').

El reparto de la ficción, que constará de 6 episodios de 45 minutos de duración cada uno, también contará con Pablo Gómez-Pando, Karra Elejalde, María Pujalte, Patxi Freytez, Josu Iriarte, Josean Bengoetxea, Itsaso Arana, Fernando Albizu, Ainhoa Santamaría, Miriam Rubio y Paula Usero, entre otros nombres.

Ya escribió un episodio de la poco conocida serie 'Si vienes repites' y había trabajado como asistente de montaje en 'Alardea', Marina Parés debuta a lo grande en el mundo catódico como guionista. Tiene entre manos otro libreto, el de la coproducción hispano-ecuatoriana 'La favorita de Dios', un largometraje en pleno proceso de preproducción que ya está sumando participantes a su causa.