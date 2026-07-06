Un malagueño lleva al cine los cuadernos del último amor de Federico García Lorca

Los cuadernos y recuerdos personales de Juan Ramírez de Lucas, último amor de Federico García Lorca, son el núcleo narrativo del documental La voz quebrada, que se estrenará el próximo otoño con información de estos documentos inéditos que el Congreso de los Diputados quiso preservar y abrir a la investigación en 2012.

Estos materiales se revelarán por primera vez al gran público a través de una película documento dirigida por el maalgueño Manuel Menchón (Palabras para un fin del mundo), que también incorpora las filmaciones inéditas del poeta movimiento que el director del cine localizó en el archivo privado de Menéndez Pidal.

Los documentos conservados durante décadas por Ramírez de Lucas, con el que García Lorca planeaba huir al extranjero cuando fue asesinado en verano de 1936, arrojan luz sobre los últimos meses de vida del poeta y permite aproximarse a aquella historia desde el archivo íntimo de quien la vivió.

Congreso de los Diputados

Su relevancia histórica llevó al Congreso de los Diputados a aprobar por unanimidad, en 2012, su preservación y apertura a la investigación; una iniciativa que nunca llegó a materializarse y que mantuvo los documentos inéditos.

Menchón (Málaga, 1977) desplegó una labor de investigación de cinco años, en la que lo han acompañado varios especialistas en investigación histórica y en archivos, que ha comprendido, entre otros repositorios, 85 cinematecas y más de un centenar de archivos del mundo, principalmente de España y América. Basado en documentos e imágenes, muchas de la Granada de la época y, también de época de la Huerta de San Vicente, de Fuente Vaqueros y de otros escenarios de la vida del poeta, a quien dará voz el actor Álvaro Morte, el documental, aunque alude a los tres últimos años de vida del poeta, se centra en sus últimos seis meses.

Proyectos

Junto al archivo de Juan Ramírez de Lucas, la película incorpora otros materiales de especial valor documental y artístico, entre ellos las filmaciones inéditas de Federico García Lorca localizadas en el archivo privado de Menéndez Pidal, así como una pieza musical de juventud nunca antes grabada.

Así, la banda sonora de la película incorpora la interpretación de Canción de invierno compuesta por Federico García Lorca cuando aún era adolescente. En cuanto a las imágenes en movimiento, Menchón las halló en una lata de películas con el rollo fotoquímico original de 35 milímetros, en las que, a diferencia de las imágenes en movimiento que se tenían del poeta granadino, copias de copias de ese original efectuadas a los largo de los años, se apreciaban su rostro y sus gestos claramente.