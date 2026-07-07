Cinenido apuesta en su quinta edición por guiones de Brasil, Colombia, Guatemala y España gracias al apoyo de DAMA. La residencia conciliable de escritura de guiones organizada por la productora malagueña Curuxa Cinema se celebrará del próximo 27 de julio al 3 de agosto en el Valle de Lecrín, Granada.

La nueva entrega de este laboratorio internacional refuerza su compromiso con el talento del cine iberoamericano con la participación de una guionista tutelada por la red brasileña Projeto Paradiso, Daniella Saba; de la también brasileña Uliane Lima Tatit; de la guatemalteca Camila Urrutia y de la colombiana Ana María García Velásquez, que acude al Valle de Lecrín junto a Joan Vives con un proyecto escrito a dos manos. La creación cinematográfica española estará representada por las guionistas Sara Sálamo, Raquel Colera, Irene Victoria Caballero, Silvia Conesa y Daniel Moreno. Sus proyectos se han seleccionado de entre casi 100 solicitudes de inscripción llegadas de 12 países.

Vínculos con la industria

La responsable de Curuxa Cinema, Inés Nofuentes, y la directora general de DAMA, Carmen Pacheco, han subrayado el crecimiento de los vínculos de Cinenido con la industria, tanto con las redes creativas y de apoyo a la producción de América Latina como con los festivales andaluces. En esta quinta edición, la residencia de guion ha incorporado al brasileño Projeto Paradiso y al Festival de Huelva a sus aliados, al mismo tiempo que ha renovado su colaboración con el Festival de Sevilla y el Festival de Málaga, ha recordado Nofuentes en la presentación a los medios de comunicación de la edición 2026. Además de las citadas colaboraciones, Cinenido cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de Dúrcal y la colaboración de la Fundación SGAE, la Diputación de Granada y El Molino de Lecrín.

Seis de los cineastas seleccionados, Sara Sálamo, Raquel Colera, Irene Victoria Caballero, Ana María García Velásquez, Joan Vives y Daniel Moreno, además de Susana Jiménez, del departamento de Comunicación de DAMA, asistieron ayer a la presentación de la cita, en una muestra más de la importancia de la perspectiva de género de un laboratorio que tiene también entre sus objetivos prioritarios la conciliación familiar, el trabajo colectivo, la sostenibilidad ambiental y el acercamiento de culturas.

Las participantes de Cinenido 2026:

Irene Victoria Caballero (Madrid) trae al laboratorio 'O último neno', guion sobre el legado familiar y la imaginación como refugio para los más pequeños en un contexto, el territorio rural gallego, en el que los niños están desapareciendo.

trae al laboratorio 'O último neno', guion sobre el legado familiar y la imaginación como refugio para los más pequeños en un contexto, el territorio rural gallego, en el que los niños están desapareciendo. Raquel Colera (Madrid) explora en el drama 'Después del silencio' la relación entre una coordinadora de intimidad y un director de cine, vínculo con el que la profundiza en cómo las estructuras de poder condicionan de forma directa nuestra manera de amar y desear.

explora en el drama 'Después del silencio' la relación entre una coordinadora de intimidad y un director de cine, vínculo con el que la profundiza en cómo las estructuras de poder condicionan de forma directa nuestra manera de amar y desear. Silvia Conesa (Cartagena, Murcia) aporta el guion de 'Tara', un largo de terror fantástico (subgénero ‘slasher’) sobre una mujer acomplejada por su cuerpo con el que critica un sistema perverso que se sostiene sobre ideales imposibles de belleza y un consumismo voraz.

aporta el guion de 'Tara', un largo de terror fantástico (subgénero ‘slasher’) sobre una mujer acomplejada por su cuerpo con el que critica un sistema perverso que se sostiene sobre ideales imposibles de belleza y un consumismo voraz. Ana María García Velásquez (Cali, Colombia) y Joan Vives (Cataluña) presentan en la residencia la comedia ' La verbena', una sátira existencialista escrita a dos manos sobre lo que significa vivir —y morir— bajo la atenta mirada de las expectativas sociales.

y presentan en la residencia la comedia ' una sátira existencialista escrita a dos manos sobre lo que significa vivir —y morir— bajo la atenta mirada de las expectativas sociales. Uliane Lima Tatit (Brasil/Barcelona), realizadora que acaba de pasar por la Berlinale, participa con 'Fresh Spring Rolls', una película que aborda la fetichización del cuerpo femenino a través de la historia de una mujer que llega a Tailandia persiguiendo la obsesión de su marido.

realizadora que acaba de pasar por la Berlinale, participa con una película que aborda la fetichización del cuerpo femenino a través de la historia de una mujer que llega a Tailandia persiguiendo la obsesión de su marido. Daniel Moreno (Valencia) trabajará en 'Los intentos', drama íntimo que nace de la necesidad de relatar un momento personal de crisis de sentido. La historia presenta a un personaje que ya no sabe cómo estar en el mundo y que decide regresar a la isla donde pasó los veranos de su infancia.

trabajará en drama íntimo que nace de la necesidad de relatar un momento personal de crisis de sentido. La historia presenta a un personaje que ya no sabe cómo estar en el mundo y que decide regresar a la isla donde pasó los veranos de su infancia. Daniella Saba (São Paulo-Brasil/Francia) aterriza en Cinenido de la mano de Projeto Paradiso con 'Mira', un relato de crecimiento con tintes fantásticos. Saba viene respaldada por su ascendente trayectoria internacional (graduada en La Fémis y tras pasar por los festivales de Clermont-Ferrand y Palm Springs).

aterriza en Cinenido de la mano de Projeto Paradiso con un relato de crecimiento con tintes fantásticos. Saba viene respaldada por su ascendente trayectoria internacional (graduada en La Fémis y tras pasar por los festivales de Clermont-Ferrand y Palm Springs). Sara Sálamo (Sevilla). La actriz, directora, guionista y productora canaria retorna a la residencia con 'Mara Turing', una película familiar de animación con la que reflexiona sobre el uso de los móviles en la infancia.

La actriz, directora, guionista y productora canaria retorna a la residencia con una película familiar de animación con la que reflexiona sobre el uso de los móviles en la infancia. Camila Urrutia (Guatemala). La actriz, guionista y directora acude para perfilar su segundo largo, la comedia satírica queer 'Bajo la ceiba nació', una historia sobre el cuerpo gestante como territorio en disputa que comenzó como proyecto en desarrollo en el Festival de Locarno.

Cinenido celebra su quinto aniversario consolidándose como la primera residencia internacional de escritura de guion en Andalucía, con una identidad propia basada en el trabajo colectivo, el acompañamiento creativo y la conexión con el territorio. El laboratorio se distingue de otras actividades formativas en su enfoque conciliador, la escritura en comunidad, la inmersión en el ámbito rural, el enfoque de género de sus objetivos y metodología y su carácter internacional.

A lo largo de sus cuatro ediciones anteriores ha acogido cerca de 40 proyectos procedentes de todas las latitudes de nuestro país y de diferentes países de América Latina (Colombia, Honduras, Costa Rica, México, Chile y Perú), así como de Grecia y Polonia. Además, parte del equipo didáctico procede de o trabaja habitualmente en las industrias cinematográficas de Colombia, Guatemala, México, Panamá o Argentina.

El laboratorio mantiene su enfoque diferencial en la conciliación familiar: varias de las guionistas asisten con sus hijos e hijas menores de 14 años, que participarán en actividades paralelas vinculadas al cine, las artes y la naturaleza, además de contar con servicio de cuidados cuando sea necesario.

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