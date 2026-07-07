Comic-Con
Karl Urban, 'El Carninero' de 'The Boys' estará en la San Diego Comic-Con Málaga
El actor Karl Urban se une a Elijah Wood y Sean Astin que también participarán en la convención el jueves 1 y viernes 2 de octubre
El actor neozelandés Karl Urban será uno de los grandes nombres internacionales de la segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga, donde participará durante las jornadas del jueves 1 y el viernes 2 de octubre. Su presencia supone uno de los principales reclamos para los seguidores del cine fantástico, la ciencia ficción y las grandes sagas televisivas.
Urban es especialmente conocido en los últimos años por su papel de Billy Butcher (El Carninero) en la serie The Boys, uno de los personajes más populares de la ficción de Prime Video. Antes, ya había construido una sólida carrera en producciones de enorme impacto como El Señor de los Anillos, donde interpretó a Éomer; Star Trek, en la que dio vida al doctor Leonard "Bones" McCoy; y Dredd, película en la que encarnó al juez más implacable del cómic británico.
Más invitados
Este anuncio se suma así a un cartel de invitados en el que ya figuran nombres como Elijah Wood y Sean Astin, protagonistas de 'El señor de los anillos'; Richard Dean Anderson, el mítico MacGyver; Iñaki Godoy y Emily Rudd, de 'One Piece'; Kristian Nairn, Hodor en 'Juego de Tronos'; Yoichi Takahashi, creador de 'Campeones: Oliver y Benji'; John Romita Jr., dibujante de 'Spider-Man' y 'Kick-Ass', Kevin Smith, director de 'Clerks' y figura clave del View Askewniverse y el actor y guionista estadounidense Sean Gunn, conocido por su papel de Kraglin en la saga 'Guardianes de la galaxia'.
- El pueblo de Málaga con una de las piscinas públicas más baratas de la provincia: entradas desde un euro, zonas verdes y sombrillas
- Deniegan la nacionalidad a un edil de Benahavís nacido y residente en España porque 'no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española
- La Universidad de Málaga convierte el alga asiática que amenaza la Costa del Sol en pienso para peces: una nueva vía para la acuicultura sostenible
- La jueza dicta orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión para los Al-Thani
- El restaurante-pescadería de Málaga donde se pide turno para elegir el pescado fresco del día
- El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
- El patrimonio del malagueño Antonio Banderas: 50 millones de euros con una empresa de perfumes, su propio teatro y los mejores restaurantes
- El Málaga CF presenta su segunda camiseta para el regreso a Primera División: precio y fecha de venta