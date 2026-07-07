Karl Urban, 'El Carninero' de 'The Boys' estará en la San Diego Comic-Con Málaga

El actor neozelandés Karl Urban será uno de los grandes nombres internacionales de la segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga, donde participará durante las jornadas del jueves 1 y el viernes 2 de octubre. Su presencia supone uno de los principales reclamos para los seguidores del cine fantástico, la ciencia ficción y las grandes sagas televisivas.

Urban es especialmente conocido en los últimos años por su papel de Billy Butcher (El Carninero) en la serie The Boys, uno de los personajes más populares de la ficción de Prime Video. Antes, ya había construido una sólida carrera en producciones de enorme impacto como El Señor de los Anillos, donde interpretó a Éomer; Star Trek, en la que dio vida al doctor Leonard "Bones" McCoy; y Dredd, película en la que encarnó al juez más implacable del cómic británico.

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