Morante, Roca Rey, Emilio de Justo, David de Miranda y Fortes celebrarán los 150 años de la plaza de La Malagueta

La empresa Tauroemoción ha presentado esta noche los carteles de la Feria Taurina de Málaga 2026, una edición muy especial con la que se conmemorará el 150 aniversario de la Plaza de Toros de La Malagueta. La puesta de largo tuvo lugar en el Centro Cultural María Victoria Atencia, donde se dieron cita toreros, ganaderos, representantes institucionales, personalidades de la sociedad malagueña y numerosos aficionados.

La gala estuvo conducida por la cantante y pìanista María Toledo, que además de ejercer como presentadora interpretó varios de sus temas durante una velada en la que la joven artista malagueña Isabelita Lería fue presentada como autora del cartel pictórico oficial de la Feria.

El encargado de desvelar las combinaciones fue el CEO de Tauroemoción, Alberto García, quien destacó la importancia de mantener en los carteles a los triunfadores de las últimas temporadas en el coso malagueño. En este sentido, Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey, Fortes, David de Miranda y Emilio de Justo serán los grandes protagonistas del ciclo al comparecer en dos ocasiones cada uno.

El cartel de la próxima Feria Taurina, la del 150 aniversario de La Malagueta / La Opinión

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, destacó el intenso trabajo realizado durante el último año para preparar esta efeméride; expresando su deseo de que Málaga continúe ganando peso dentro del panorama taurino nacional: «Queremos consolidar a Málaga como la tercera plaza de España en la mente de los aficionados y del mundo del toro en general, con el importante impacto económico que ello supone para la ciudad y la provincia».

Las citas

Tras comenzar el sábado 8 de agosto con un Concurso Nacional de Recortes, el abono arrancará el domingo 9 de agosto con la Final del Circuito de Novilladas de Andalucía, en la que se lidiarán novillos de López Gibaja para Julio Norte, Manuel Quintana y Dennis Martín. Será la primera novillada picada, ya que tras el XIX Certamen Internacional de Escuelas Taurinas La Malagueta (del 10 al 13 de agosto), el viernes 14 de agosto se anuncia una novillada mixta con el rejoneador malagueño Francisco Martín, que lidiará un novillo de Fermín Bohórquez, y los novilleros Francisco Morales, Emiliano Osornio e Ignacio Garibay se enfrentarán a un encierro de Fuente Ymbro.

Uno de los momentos más emotivos de la feria llegará el sábado 15 de agosto con la Corrida Sabor a Málaga, en la que la malagueña Maripaz Vega dirá adiós definitivamente a los ruedos. Compartirá cartel con David Galán y José Antonio Lavado, ante toros de Lagunajanda.

El domingo 16 de agosto será el turno del rejoneo. Los toros de Los Espartales servirán para medir a Rui Fernandes, la máxima figura del toreo a caballo Diego Ventura y el veleño Ferrer Martín, que vuelve a anunciarse en la feria de su provincia.

La feria continuará el lunes 17 de agosto con una Corrida Homenaje al Málaga CF, que incluye descuentos para los abonados del conjunto blanquiazul, en la que se lidiarán toros de Juan Pedro Domecq para Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda. El martes 18 de agosto se celebrará la Corrida de la Juventud, en este caso con promociones especiales para niños y jóvenes aficionados. Los toros de El Parralejo serán estoqueados por El Fandi, Borja Jiménez y el jovencísimo Marco Pérez, que hará su presentación en La Malagueta.

La recta final de la feria reunirá algunos de los carteles de mayor atractivo para los aficionados. El miércoles 19 de agosto, con toros de Victoriano del Río, harán el paseíllo Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey; mientras que el jueves 20 de agosto se vivirá el esperado regreso de Morante de la Puebla tras causar baja por lesión en la feria del pasado año, junto a Diego Urdiales y Fortes, para lidiar un encierro de Núñez del Cuvillo.

Uno de los grandes acontecimientos del serial llegará el viernes 21 de agosto con el regreso de la ganadería de Victorino Martín a La Malagueta, doce años después de su última comparecencia. Frente a los legendarios toros de la A coronada actuarán Manuel Escribano, Emilio de Justo y el malagueño Fortes.

El broche de oro llegará el sábado 22 de agosto, con la corrida conmemorativa del 150 aniversario de la Plaza de Toros de La Malagueta. Se lidiarán toros de Garcigrande y Torrealta para un cartel de auténtico lujo formado por Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda, tres de los nombres más destacados del momento.

Como complemento a este feria, el empresario anunció la celebración de un festival en el próximo mes de octubre como homenaje a Ricardo Ortiz y a beneficio de su familia, que contará con la colaboración en su organización de Javier Conde.

La renovación de abonos (con descuentos superiores al 40 por ciento con respecto a las entradas sueltas) podrá realizarse del 22 al 25 de julio, mientras que los nuevos abonados podrán adquirir sus localidades entre los días 26 y 28 de julio. Las entradas sueltas estarán disponibles a partir del 29 de julio, tanto en las taquillas de La Malagueta como a través de la plataforma digital de la plaza.

Los carteles

Sábado 8 de agosto: Concurso Nacional de Recortadores

Domingo 9 de agosto (1ª abono): Novillada con picadores (Gran final del Circuito de Andalucía 2026). Novillos de López Gibaja para Julio Norte, Manuel Quintana y Dennis Martín.

Lunes 10 de agosto: 1ª eliminatoria novillada sin picadores en clase práctica (Certamen Internacional de Escuelas Taurinas).

Martes 11 de agosto: 2º eliminatoria novillada sin picadores en clase práctica (Certamen Internacional de Escuelas Taurinas).

Miércoles 12 de agosto: 3º eliminatoria novillada sin picadores en clase práctica (Certamen Internacional de Escuelas Taurinas).

Jueves 13 de agosto: Gran final novillada sin picadores en clase práctica (Certamen Internacional de Escuelas Taurinas).

Viernes 14 de agosto (2ª de abono): Novillada mixta con picadores. Un novillo de Fermín Bohórquez para rejones y 6 novillos de Fuente Ymbro para la lidia a pie para el rejoneador Francisco Martín y los novilleros Emiliano Osornio, Ignacio Garibay y Francisco Morales.

Sábado 15 de agosto (3ª de abono). Corrida de toros extraordinaria ‘Sabor a Málaga’. Toros de Lagunajanda para Mari Paz Vega (despedida de los ruedos), David Galán y José Antonio Lavado.

Domingo 16 de agosto (4ª de abono). Corrida de rejones. Toros de Los Espartales para Rui Fernandes, Diego Ventura y Martín Ferrer.

Lunes 17 de agosto (5ª de abono). Corrida de toros Homenaje al Málaga Club de Fútbol. Toros de Juan Pedro Domecq para Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda.

Martes 18 de agosto (6ª de abono). Corrida de toros de la juventud. Toros de El Parralejo para El Fandi, Borja Jiménez y Marco Pérez.

Miércoles 19 de agosto (7ª de abono). Corrida de toros. Toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey.

Jueves 20 de agosto (8ª de abono). Corrida de toros. Toros de Nuñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Fortes.

Viernes 21 de agosto (9ª de abono). Corrida de toros Toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Emilio de Justo y Fortes.

Noticias relacionadas

Sábado 22 de agosto (10ª de abono). Corrida de toros Extraordinaria del 150º aniversario de la Malagueta. Tres toros de Torrealta y tres toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda.