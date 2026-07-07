Así será el mapa de la San Diego Comic-Con Málaga: nuevos auditorios, más aforo y el doble de espacio expositivo

Más grande, más espectacular y con una programación que volverá a contar con nombres internacionales. Ya se conocen nuevos detalles de cómo será la segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).

Entre las principales novedades destaca la ampliación del espacio expositivo, que prácticamente duplicará su superficie al pasar de 10.800 metros cuadrados a 19.600 metros cuadrados gracias a la incorporación de un segundo pabellón exterior de 8.800 metros cuadrados. Como consecuencia, el número de stands también se duplicará.

Un nuevo Auditorio 3 para entrevistas y encuentros con talento

El recinto contará con una distribución más amplia y con nuevos espacios pensados para reforzar la experiencia del público. Una de las principales novedades será la creación desde cero del Auditorio 3, con capacidad para unas 400 personas.

Este nuevo espacio estará destinado a entrevistas con actores, encuentros con talento invitado y contenidos complementarios de la programación principal. Las entrevistas estarán moderadas por Ali Plumb, reconocido crítico de cine, periodista y locutor británico. Desde 2016 es el crítico oficial de cine de BBC Radio 1 y presentador de la popular serie de entrevistas Movies With Ali Plumb, en iPlayer, donde conversa con algunas de las mayores estrellas de Hollywood.

El evento contará un año más con el Hall M, uno de los grandes puntos de la convención, con capacidad para 3.000 personas. Este espacio acogerá conferencias, coloquios y entrevistas con algunos de los nombres más destacados del programa.

Más espacio para videojuegos y juegos de rol

La zona de videojuegos, Gaming Plaza, dará un importante salto respecto a la primera edición. Pasará de 280 metros cuadrados a más de 2.000 metros cuadrados y estrenará una nueva ubicación interior independiente, dedicada al universo del videojuego.

Por su parte, el área de juegos de rol, Ludic Plaza Sit&Play Area, contará con un espacio diferenciado y mucho más amplio, distribuido en dos pabellones. Estas mejoras permitirán repartir las actividades por todo el recinto y facilitar la participación del público.

Meet the Artist y nuevo Exhibitor Hall

Otro de los puntos destacados del mapa será el Meet the Artist, espacio en el que los artistas podrán hacerse fotos y encontrarse con sus fans. Este año se amplían las cabinas,pasando de cuatro a 21. Además, esta zona contará con un área exterior independiente en el Village.

A ello se sumará el nuevo Exhibitor Hall, que duplicará el espacio disponible respecto al año pasado y permitirá reforzar la presencia de expositores dentro del recinto.

Carpas climatizadas, food trucks y zonas de descanso

Al recinto de más de 60.000 metros cuadrados cubiertos utilizado en la primera edición se le sumarán entre 40.000 y 50.000 metros cuadrados adicionales bajo carpas instaladas para la ocasión. Algunas de estas nuevas zonas tendrán acceso directo para facilitar el tránsito de los asistentes.

El mapa se completará con una carpa climatizada, un Food Court donde se ubicarán las food trucks, un boulevard, zonas arboladas, puntos de recarga eléctrica y fuentes de agua. La organización busca así mejorar la comodidad de los visitantes y hacer más fluida la movilidad dentro del recinto.

Se podrá entrar con comida y bebida

Las novedades no se limitan al cartel de actores, diseñadores y artistas del cómic que acudirán a la cita, sino también a las normas de acceso. La San Diego Comic-Con Málaga permitirá a los asistentes entrar con su propia comida y bebida, una de las medidas más comentadas tras la primera edición.

De momento, los cambios están siendo bien recibidos por la comunidad. Otro de los elementos a tener en cuenta será el incremento del precio de las entradas, que pasará de los 50 euros de la promoción especial inaugural a los 84 euros de la próxima convocatoria.