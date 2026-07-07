El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga despide su temporada con 'Gershwin in blue' el 18 y 19 de julio

El maestro Arturo Díez Boscovich al frente de la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho despide la temporada del Teatro del Soho CaixaBank interpretando algunos de los clásicos más sonados del compositor norteamericano más revolucionario: George Gershwin.

Considerado como un verdadero icono musical, el autor conjugó elementos de la música jazz y popular con formas sinfónicas. Su música conectó de inmediato con la sociedad norteamericana de los llamados "felices años veinte" del siglo pasado, elevando a Gershwin como uno de los compositores más influyentes de su tiempo.

Nueva York y la época del jazz

Así, los días 18 y 19 de julio, el público podrá disfrutar de composiciones como la obertura de An American in París o Rhapsody in Blue, una partitura sugerente que nos transportará hacia la ciudad de Nueva York y a la época del jazz.

El programa incluirá fragmentos de su única ópera 'Porgy and Bess', una de sus obras más aclamadas, que contiene el famoso número musical Summertime. El concierto 'Gershwin in blue' contará con el excepcional talento del joven malagueño Marcos Castilla como piano solista.

Con tan solo 19 años interpretará la pieza Rhapsody in Blue arropado por los 65 músicos de la Larios Pop del Soho. Esta será la tercera actuación del pianista en el Soho, bajo la dirección musical de Boscovich, mientras compagina sus estudios en la prestigiosa universidad Bard College Conservatory of Music de Nueva York.

Así, como ya es tradición en las grandes producciones de la orquesta, la presentación contará con la dirección artística de Antonio Banderas. La propuesta se enriquecerá con elementos visuales y una narrativa teatral que marcan un factor diferencial con conciertos más tradicionales. El 18 de julio la función es a las 19,00 horas y el domingo 19 de julio será matinal a las 12,00 horas.