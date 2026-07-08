Música
Todo listo para que el Weekend Beach ponga el ritmo en la Costa del Sol
Myke Towers, Dellafuente, David Bisbal, Abraham Mateo, Boris Brejcha y Ana Mena lideran el variado cartel del festival de Torre del Mar, tres días de música que comienzan mañana mismo
La Opinión
Todo está listo en Torre del Mar para que comience una de las citas musicales más esperadas del verano en Andalucía. El Weekend Beach Festival 2026 abre mañana, jueves, sus puertas con su fiesta de bienvenida, encabezada en esta undécima edición por el ritmo festivo de La Pegatina y el rock andaluz de Medina Azahara que se despide de los escenarios y que será una de las pocas oportunidades de verlos en directo, acompañados por un cartel de lujo que incluye a una de las bandas de rock con más carácter e identidad social de nuestro país como son Boikot, Ballesteros DJ, los malagueños Break The Senses, JP Fernandez, Vilu Gontero e Idaira Siles, ganadora del Concurso Emmerge.
El fin de semana desplegará una programación artística de lo más variada que combina rock, pop, mestizaje-fusión, música urbana y la electrónica más puntera a nivel internacional. Tres días de locura y por donde pasarán por los distintos escenarios artistas tops en España, el viernes 10 desfilarán nombres como el del granadino Dellafuente (único concierto en Andalucía), una de nuestras estrellas más internacionales David Bisbal, la esteponera Ana Mena, el fenómeno urbano Morad y el grupo rock del momento, Alcalá Norte, entre otros. Además el Sunrise Stage se transformará en una pista de baile masiva con figuras de la electrónica como Anthony Godfather, Detlef, Emm, Fleur Shore, Les Castizos, Miguel Bastida y Richi Risco.
El sábado 11 de julio el broche de oro llegará de la mano del icono internacional de la música urbana latina Myke Towers y el directo del andaluz Abraham Mateo, uno de nuestros artistas más innovadores y reconocidos a nivel internacional. El sábado también contará también con la fuerza de los madrileño-malagueños Biznaga, la veteranía folk de Mago de Oz, el pop rock más actual de Walls, Jose de las Heras, Kybba y la esperada unión de Los Estanques y El Canijo de Jerez. Por su parte, el Sunrise Stage ofrecerá un cierre electrónico espectacular liderado por el rey del high-tech minimal, Boris Brejcha, junto a BIIA, DJ Pepo, Herman Priet, Miguel Payda, Oliver Gil y Patrick Mason.
Las claves de la cita: 12 millones de impacto económico
Con un recinto junto al mar totalmente acondicionado y un impacto económico y turístico de primer orden para la Costa del Sol, el Weekend Beach Festival ya es el punto de encuentro del verano imprescindible para miles de "weekers" de todo el país. El recinto cuenta con un gran espacio de 26.000 metros cuadros, tres escenarios y más de 3.000 plazas de aparcamiento, y lanzaderas desde distintos puntos.
El Weekend Beach recibió el año pasado a 90.000 asistentes y dejó en la zona 12 millones de impacto económico siendo uno de los festivales nacionales más destacados. En un reciente estudio de impacto realizado por OnStrategy sobre los festivales de música en España de mayor impacto, Weekend Beach Festival Torre del Mar aparece entre los 15 festivales de música con mayor número de espectadores de nuestro país.
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