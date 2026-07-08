La Mari celebra sus 25 años en la música con conciertos en Málaga: «El año pasado tuve otro cáncer: cuando creía que 20 años después me habían dado el alta me dieron el alto»

¿Qué ha preparado para esta gira?

Algo muy tierno, bailongo y de fiesta. Pasaremos por distintas energías dentro del concierto. Me traigo el disco '25 aniversario' íntegro, y en el concierto habrá algunas colaboraciones que saldrán en la pantalla y otras en audio.

¿Qué significa para usted celebrar un aniversario como éste?

Es una suerte, un tesoro poder cumplir 25 años y seguir 25 más, si se puede, en este mundo tan efímero, tan hostil a veces, pero tan bonito y satisfactorio como es el de la música. Para mí significa un agradecimiento inmenso de corazón poder seguir dedicándome a este bendito oficio y que la gente quiera seguir escuchando canciones de Chambao. Este proyecto está abanderado por la canción Es para ti, la única nueva de estudio. Y ahí lo cuento todo: me doy las gracias a mí y a toda aquellas personas que han impulsado la música de Chambao, ya sea público, festivales, teatros o prensa.

Precisamente en Es para ti confiesa: «Volver a recordar hace vibrar mi alma». ¿Qué siente cuando echa la mirada atrás?

Siento alegría de decir «guau», una persona como yo, que no pensaba en la vida... primero en ser cantante, y después de dedicarme a ello de modo profesional, hasta 25 años. ¡Qué de cosas trae la vida! No solo va a traer cáncer de mama, también me trae este tipo de cosas.

Ha dicho que no se veía como cantante. Entonces, ¿a qué quería dedicarse?

Yo he ido haciendo. No tenía nada preparado en plan: «Voy a ser esto». Sí recuerdo que de chiquitilla les dije a mis padres: «Voy a ser artista». Lo que hacía de pequeña era imitar voces: de Barbra Streisand, Madonna, Phil Collins, Elton John… Me gustaban las voces potentes y que yo no supiera qué decían, el «guchi guchi» lo practicaba muchísimo. Luego ya más tarde apareció el gusto por escribir. Siempre me ha gustado mucho escribir. Primero diarios y luego ya sobre momentos filosóficos míos. En el instituto quería ser o profesora de filología, o algo relacionado con el turismo.

¿Sus canciones envejecen bien?

Pues mira, hace poco un chaval me dijo exactamente eso, que mis canciones envejecían muy bien, y me encantó. «Mira qué bonito lo que me ha dicho», pensé. Era la primera vez que me decían la palabra envejecer. Claro, yo estoy viviendo ahora mis primeros 51 años, así que todo esto es nuevo para mí. Me apetece seguir haciendo lo que hago y transformándolo dentro de lo rápido que va todo con el montón de estilos musicales y propuestas que hay. Quiero mantener mi propuesta en activo, ya sea más flamenco, chill out, electrónica o no sé qué. Realmente yo creo que está todo inventado, y no se trata de nada más que de posibilidades. La música para mí es matemáticas, poesía y sentimiento. Se trata de jugar con esas tres cosas y no tener ninguna expectativa, y si no le pones ningún nombre incluso que mejor.

Vaya colección de homenajes brindan con este 25 aniversario, uno de ellos a Serrat. ¿Qué se siente cantando al lado de un genio?

Le pregunté a su oficina, me dieron su mail y le escribí. Él me respondió, me dejó su teléfono y hablamos. Hace años yo hice la versión de Hoy puede ser un gran día, que la he llevado al directo un montón de veces. Y él lo sabía, y me dijo que le gustaba mucho la frescura que le había aportado a esa canción, que le venía muy bien por la melodía y la letra. Yo normalmente no cojo números desconocidos, hay tantas movidas, pero cuando sonó el teléfono un día no sé por qué pensé: «¿Y si fuera Joan?». Justo lo cogí y sonó su voz. La verdad es que te quedas sin palabras, tiene tanto humor y te hace tan partícipe de la música… Estando con él, como estuve grabando en Barcelona, se palpa el amor por lo que hace, y le añade un humor que lo destensa todo, porque una figura como Serrat te pone más tenso que un palo.

La música para mí es matemáticas, poesía y sentimiento. Se trata de jugar con esas tres cosas y no tener ninguna expectativa

Otro homenaje a subrayar es el que rinden a Jarabe de Palo y Pau Donés. ¿Qué relación mantuvo con Pau Donés?

Desde el minuto uno que conocí a Pau ya nos hicimos colegas. A mí había veces que me decía: «Estoy una semana en la montaña, en el Valle de Arán». «Vente», me decía. Y así lo hacía. Igual estaban Mikel Erentxun, el Tarque o sus colegas. Cantábamos, cocinábamos, nos poníamos de guitarreo o nos íbamos de pateo a la montaña con las perras. Con Pau me quedaba embobada escuchando cómo decía las cosas, sus pensamientos, su filosofía de vida. Era muy auténtico.

¿Cómo se encuentra de salud?

El año pasado tuve otro cáncer. Al haber sido la segunda vez, me hicieron una mastectomía y me injertaron músculo y tendón de la dorsal, de mi espalda hacia adelante, para hacer una sujeción con la prótesis. He ido recuperando bastante bien, haciendo deporte, estiramientos, distintas disciplinas, para que ese trocito que han desplazado coja su parcelita. Me encuentro muy bien pero físicamente lo noto, es como si tuviera ahí una cremallera cerrada, y que tengo que ir abriendo. Imagínate, que en vez de cosida por delante y por dentro, también estoy cosida por dentro y detrás. Tengo la parte izquierda bastante comprometida pero al ser yo muy flexible juego con esa baza. Necesito los estiramientos. Bueno, esto ya es crónico, de por vida, tendré que asimilarlo para el resto de mis vidas, que ya está asimilado. La parte emocional es otra cosa. No me había parado, porque la mayoría de las veces tiro para adelante, pero no me había parado a llorarlo. Y me dije: «Llóralo, que no pasa nada». Sí, es una putada, la verdad, después de 20 años, que creas que te van a dar el alta, y lo que me dieron es el alto. «No mira, quédate ahí», me dijeron, «que tienes que operarte otra vez». En esta ocasión me he librado de la quimio, afortunadamente. Hay un 98 por ciento o así de que no vuelva a tener un tumor. Así estamos [Risas].

Es una lacra, construir más bloques, más hoteles, más complejos turísticos… Es verdad que Málaga crece, pero creo que habría que poner algún tipo de límite, porque no respetamos los espacios protegidos, y no todo vale

Chambao siempre ha estado conectado con la naturaleza y las causas sociales, levantando la voz contra las desigualdades y la pobreza.

Hay muchas causas, pero la que más me pone triste es el maltrato a los niños y los animales, me parece que no tenemos conciencia sobre lo que realmente importa en la vida.

Tampoco es usted muy fan del mal del hormigón y la masificación turística...

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Es una lacra, construir más bloques, más hoteles, más complejos turísticos… Es verdad que Málaga crece, pero creo que habría que poner algún tipo de límite, porque no respetamos los espacios protegidos, y no todo vale. Pasa en todas las zonas de playa. Hay casos más complejos como el de Mallorca, porque es una isla. Málaga puede ampliar para la montaña y te lo pueden vender como «vistas al mar desde no sé dónde», pero obviamente también están talando árboles y comiéndose montañas que pertenecen a espacios protegidos. n