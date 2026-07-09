Bonnie Tyler cantó en España por última vez en Marenostrum Fuengirola

Se acaba de apagar la voz ronca y áspera pero profundamente emotiva de Bonnie Tyler a los 75 años. Hace menos de un año, el 14 de agosto del pasado 2025, los fuengiroleños fueron los últimos españoles en disfrutar de ese trueno hecho garganta: la galesa ofreció el que a la postre ha terminado siendo su último concierto en nuestro país en Marenostrum Fuengirola.

La intérprete de 'Total eclipse of the heart' manifestó entonces una estupenda forma física y vocal. Afable y simpática como siempre, vestida como la rockera elegante que se preciaba de ser, repasó los grandes hits de su casi medio siglo de carrera en un recital que hoy es legado.

Nada hacía presagiar que sufriría unos notables problemas de salud que la llevarían a sufrir una perforación intestinal que obligarían a un coma inducido durante semanas y, finalmente, una parada cardiorrespiratoria que, ayer, zanjó su vida.

De hecho, aquel concierto fuengiroleño formó parte de la última gira de la intérprete, que tenía previsto iniciar en mayo del presente 2026 un nuevo tour cuando irrumpieron los obstáculos físicos que han terminado en su fallecimiento.