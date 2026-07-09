El malagueño Vladimir Ráez debuta como director de ficción con un drama intergeneracional con las estafas por internet de fondo

Ha comenzado el rodaje de 'Mi vecino Fermín', el primer largometraje cinematográfico de ficción de los directores y guionistas Vladimir Ráez y Fali Álvarez. El apellido del primero lo delata: es tío del recordado Pablo Ráez, el deportista y bloguero marbellí que levantó una tremenda campaña en apoyo a la donación de médula ósea. Sobre aquella lucha ya realizó Vladimir un documental, 'Siempre fuerte, la historia de Pablo Ráez' , y ahora salta a la ficción, con el algecireño Álvarez, en 'Mi Vecino Fermín', un largometraje con aún más olor a espeto: lo coprotagoniza, junto al gran Karra Elejalde, el boquerón Emilio Palacios ('La trinchera infinita', 'Malaka', 'La novia gitana') y lo coescribe Ceres Machado, realizadora ('Reflejos en una habitación') y directora de cásting melillense forjada entre nosotros.

Inspirada en el tono de grandes referentes del cine intergeneracional como 'Gran Torino', 'Nebraska' o 'Intocable', 'Mi vecino Fermín' se presenta como una radiografía de la sociedad actual acelerada por la irrupción digital de la última década, que a menudo deja al margen a nuestros mayores. "Con esta película queremos dar visibilidad a nuestros mayores, las estafas por Internet, el uso que se hace de nuestros datos, y sobre todo, el insalvable choque generacional. La excusa para ello es el encuentro y la relación entre Fermín, acostumbrado a una vida analógica y Alexander que vive el mundo a través de las pantallas; dos personajes solitarios e incomprendidos, que en su desencuentro encontrarán un aprendizaje mutuo y una sincera amistad".

Un momento del rodaje / La Opinión

La historia nos presenta a Fermín, un anciano cascarrabias y solitario, totalmente desconectado del avance digital. Superado por el remordimiento y la nostalgia quiere encontrar a su hija, a la que no ve desde hace cuarenta años. Para conseguirlo, le pide ayuda a su vecino Alexander, un joven informático solitario y desmotivado. Cuando Fermín comienza a navegar por internet, es víctima de una estafa. Fermín propone a Alexander que le ayude a encontrar al estafador. Lo que empieza como una búsqueda imposible se convierte en un enfrentamiento por sus propias inseguridades y prejuicios en un viaje de descubrimiento mutuo.

El largometraje es una coproducción hispano-mexicana que cuenta con la colaboración de Canal Sur Televisión y la participación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Junta de Andalucía).

El equipo técnico cuenta con profesionales de reconocido cartel en nuestro audiovisual como Álvaro de Armiñán como ayudante de dirección, Elisa Moreno en la dirección de fotografía, Sebastián Lampietro en la dirección de arte, Sonia Vega al frente de la dirección de producción y la compositora Elena Córdoba.