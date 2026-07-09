Caída desde un tercer piso
Óbito
Muere Bonnie Tyler a los 75 años
Se encontraba ingresada desde finales de mayo en un hospital de Portugal
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Redacción
Madrid
La cantante galesa Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito 'Total Eclipse of the Heart', ha muerto a los 75 años, según un comunicado publicado en su página web.
La artista ingresó a finales de mayo en un hospital de Faro (en el sur de Portugal días) después de haberse sometido a una cirugía intestinal que la dejó en coma inducido.
Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983).
Fuente: El Periódico
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