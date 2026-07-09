Arte
El Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado celebra su 25 aniversario
La Opinión
El Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado, ubicado en Ronda, celebra su 25 aniversario con una programación especial que incluye jornadas de puertas abiertas, conciertos, seminarios especializados y citas gastronómicas a partir del 11 de julio y hasta noviembre.
Estas actividades buscan profundizar en la figura de Peinado, pintor rondeño que es una de las figuras fundamentales de la Escuela Española de París y de las vanguardias históricas españolas, además de poner en valor el patrimonio del espacio cultural y reforzar su papel como dinamizador cultural.
La programación arranca con la jornada de puertas abiertas que contará con una intervención musical de la violinista Marta Navarro, conocida como Damma, que ofrecerá distintos pases a lo largo de la mañana y la tarde del 11 de julio e interpretará su composición original 'Almalucía', propuesta escénica que fusiona música y danza para enriquecer la experiencia de visita.
El concierto conmemorativo 'Homenaje a Federico García Lorca', protagonizado por Lucía Espín y Daniel Acebes, tendrá lugar el 17 de septiembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda. Se trata de un espectáculo dramático-musical que propone un recorrido por la poesía, la música y el teatro del universal autor granadino e incorporará recursos audiovisuales y referencias a figuras fundamentales de la literatura española como Antonio Machado, Luis Cernuda o Pablo Neruda.
Cultura y gastronomía
Habrá noches temáticas con divulgación cultural, patrimonio gastronómico y experiencias participativas, como las iniciativas la 'Ronda. Cultura que se bebe', el 30 de julio y dedicada a la promoción de vinos y quesos de Málaga, y la 'Noche del AOVE' el 2 de octubre con la conferencia 'La cultura del AOVE. Un recurso inagotable' de Francisco Lorenzo Tapia, médico experto en Nutrición Comunicatoria y Oleocultura.
También se ofrecerán un taller de iniciación a la cata y una demostración culinaria en directo en torno al aceite de oliva de manos del chef Daniel García Peinado, ha informado la Fundación Unicaja.
Uno de los hitos centrales de esta programación será el seminario 'Joaquín Peinado, su museo y Ronda. 25 años de un reencuentro', que el 16 y 17 de octubre reunirá a destacados especialistas para reflexionar sobre la figura del artista, la evolución del museo y su contribución al desarrollo cultural de Ronda, entre ellos el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir.
Está previsto además el concierto 'Guitarras de la Generación del 27', a cargo del artista Samuel Díaz.
La colección más importante de Peinado
El Museo Peinado nació para preservar, estudiar y difundir la obra del pintor, alberga la colección más importante dedicada a él y desarrolla una intensa programación expositiva, educativa, divulgativa y de conciertos.
Situado en el histórico Palacio de los Marqueses de Moctezuma, en el corazón del casco histórico de Ronda, conserva una colección permanente de más de 570 obras, entre piezas de Joaquín Peinado, de Pablo Picasso y de otros autores vinculados al pintor rondeño.
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