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Factoría Echegaray convoca la sexta cita de su Escuela de Espectadores

La actividad permitirá conocer los detalles y el montaje de las obras de la temporada del laboratorio

Fachada del Teatro Echegaray

Fachada del Teatro Echegaray / La Opinión

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La Opinión

Málaga

Factoría Echegaray lanza la sexta edición de su Escuela de Espectadores, iniciativa que nació hace cinco temporadas con el objetivo de atraer, fidelizar y formar al público en las artes escénicas contemporáneas, y que permitirá conocer los detalles y el proceso de montaje de siete obras de la temporada 2026-27. Las personas interesadas en participar en el taller pueden enviar sus solicitudes hasta el viernes 24 de julio al correo promocion@malagaprocultura.com.

La sexta Escuela de Espectadores (ESES) analizará los textos y asistirá a los ensayos y el es-treno de cuatro obras de la productora municipal Factoría Echegaray programadas entre los meses de noviembre de 2026 y julio de 2027, así como de tres obras más del Ciclo Escena Abierta. En total se realizarán veintisiete sesiones de dos horas cada una. La inscripción incluye los encuentros con los elencos, directores y autores de las obras y la asistencia a cada una de las funciones programadas.

Además, ESES incluye la asistencia a un ciclo de clases magistrales pro-gramadas en colaboración con la Academia de las Artes Escénicas de España a las que es-tarán invitados autores/as, directores/as o especialistas de renombre que hayan sido programados en el Festival de Teatro de Málaga.

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Las personas interesadas en inscribirse en la Escuela de Espectadores (ESES) deberán enviar su solicitud con sus datos completos (nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, teléfono de con-tacto y correo electrónico) al citado correo electrónico. Las 50 plazas disponibles se cubrirán por orden de inscripción. El coste del taller corresponde al precio de las entradas de cada una de las 7 obras, que suman un total de 108 euros.

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