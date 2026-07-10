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Tampoco habrá Festival Cueva de Nerja en 2026

La Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja informa sobre la suspensión de la edición por la situación jurídica que afecta al procedimiento de contratación para la organización y explotación de la cita

Imagen de archivo del Festival Cueva de Nerja

Imagen de archivo del Festival Cueva de Nerja / La Opinión

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La Opinión

Nerja

La Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja acaba de comunicar la suspensión de la edición 2026 del Festival Cueva de Nerja "como consecuencia de la situación jurídica que afecta al procedimiento de contratación para la organización y explotación de este evento musical durante el periodo 2026-2030", avanza la Fundación en una nota.

La Fundación inició la tramitación del expediente en 2025, "en tiempo y forma", con el objetivo de garantizar la celebración y estabilidad del festival durante los próximos cinco años mediante un contrato que prevé la organización de entre 10 y 12 conciertos de primer nivel por cada edición.

Tras la adjudicación definitiva del contrato, y el consiguiente anuncio de la celebración de este festival en 2026, la empresa excluida del procedimiento por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) interpuso un nuevo recurso especial en materia de contratación que ha provocado la suspensión legal del procedimiento impidiendo su ejecución dentro de los plazos necesarios para celebrar la edición de este año.

"Todo lo posible" para la edición

La Fundación ha hecho "todo lo posible", en sus palabras, para que este festival pudiera celebrarse, impulsando la tramitación del procedimiento, colaborando "plenamente" con el TACRC y realizando todas las actuaciones necesarias para hacer viable la ejecución del contrato, la celebración de los conciertos y del conjunto de actividades, servicios y prestaciones que integran la organización integral de este Festival.

Asimismo, la Fundación dice haber solicitado el levantamiento de la suspensión al considerar que su mantenimiento ocasiona un grave perjuicio al interés público comprometiendo la celebración del festival. No obstante, la falta de una resolución dentro de los plazos necesarios hace materialmente imposible organizarlo este año con las garantías jurídicas, técnicas, logísticas y de seguridad exigibles.

Una vez que el TACRC dicte la resolución correspondiente, la Fundación adoptará las decisiones que procedan conforme al ordenamiento jurídico para garantizar la continuidad de las futuras ediciones del festival.

Noticias relacionadas y más

La Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja lamenta profundamente esta situación y reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia, la seguridad jurídica, la defensa del interés general y la continuidad de uno de los acontecimientos culturales más importantes de Andalucía.

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