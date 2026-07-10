Sara Baras, ante sus cuatro noches en el Teatro Cervantes: «He elegido cada paso de mi carrera con total independencia y siendo fiel a mí misma»

Lleva casi treinta años al frente de una compañía privada «que vive gracias al público» y ha superado ya las cinco mil funciones. Sara Baras (San Fernando, 1971) prepara 'Infinita', un homenaje a Andalucía que estrenará en septiembre en la Bienal de Sevilla y que traerá a Málaga (Teatro Cervantes) en octubre, a lo largo y ancho de cuatro noches (del 24 al 27).

¿Cuándo sintió usted que era el momento de hacer este canto de amor a las raíces que es 'Infinita'? ¿Cómo surgió la chispa?

Creo que 'Infinita' nace de una necesidad más que de una decisión, la necesidad de darle las gracias a la tierra. Con los años he comprendido que cuanto más viajo por el mundo, más necesito volver a mis raíces. Andalucía siempre ha estado presente en todo lo que hago, pero sentía que había llegado el momento de darle las gracias. Es una manera de devolverle a mi tierra todo lo que me ha regalado: su cultura, su manera de sentir, su música, su luz y, sobre todo, su gente. La chispa surgió de esa emoción, de ese agradecimiento.

Coincide 'Infinita' con el estreno del programa de Manu Sánchez, 'El perro andaluz'. ¿Es un momento de reivindicación de Andalucía?

No sé si hablaría de reivindicación. Creo que Andalucía se quiere, se vive y se presume desde siempre. Y no hace falta haber nacido aquí para sentirla así; basta con amarla. Hemos tenido la suerte de contar con figuras inmensas que han llevado nuestra cultura por todo el mundo y que, generación tras generación, han demostrado la riqueza, la verdad y la belleza de esta tierra. Por eso, siempre es una alegría volver a mirarla, compartirla y celebrarla. Y si 'Infinita' contribuye, aunque sea un poquito, a que más personas se enamoren de Andalucía, para mí ya habrá merecido la pena.

Si 'Infinita' contribuye, aunque sea un poquito, a que más personas se enamoren de Andalucía, para mí ya habrá merecido la pena

Cuatro noches en el Cervantes. Está cerca del reciente récord de El Kanka. ¿Se atreverá a superarlo?

Yo siempre me atrevo. Llevamos casi treinta años al frente de una compañía privada que vive gracias al público y hemos superado ya las cinco mil funciones. Siempre hemos arriesgado y, una vez más, quiero darle las gracias al público, porque gracias a él podemos seguir soñando y haciendo soñar. Ahora mismo sólo pienso en disfrutar de estas cuatro noches en el Teatro Cervantes. Málaga siempre nos recibe con un cariño inmenso y para mí es un honor volver a una tierra que quiero tanto.

Lo cierto es que su conexión con el público malagueño es especial. ¿Cómo es esa relación?

Sí, y no solo con el público, sino con Málaga y con su gente. Siempre digo que los gaditanos y los malagueños somos hermanos. Además, tengo familia y grandes amigos allí, así que me siento un poquito malagueña. Con los años se ha creado un vínculo muy bonito con esta tierra y solo puedo tener palabras de cariño y de agradecimiento. Cada vez que vuelvo a bailar en Málaga siento que vuelvo a casa.

Dice que su responsabilidad es cada vez mayor. ¿A qué se refiere exactamente?

Porque la responsabilidad, a veces, duele. Cuantos más años llevas, más te exiges. Siempre quiero aportar algo nuevo y hacerlo un poquito mejor. Nunca he bajado la guardia, ni conmigo ni con mi compañía. Me gusta que las cosas estén hechas con verdad, con entrega y con el máximo respeto al público. Ese listón cada vez me lo pongo más alto.

¿La Sara coreógrafa es muy exigente con la Sara bailaora o ya se conocen muy bien?

Sí, soy muy exigente conmigo misma, igual que lo soy con mi compañía. Intento serlo en todos los aspectos: dirigiendo, coreografiando, interpretando y bailando. Nunca le pediría a mi equipo algo que yo no estuviera dispuesta a dar. Siempre intento entregar el cien por cien y es el mismo cien por cien que les pido a mis compañeros, por respeto al público, al teatro y a esta profesión.

¿Está preparada para cuando el cuerpo ya no responda con tanta agilidad a lo que imagina su cabeza?

La verdad es que la vida me ha sorprendido. Cuando fui mamá estuve casi un año sin bailar y pensé que volvería de otra manera, apoyándome más en la madurez que en la fuerza. Pero, sinceramente, me siento muy fuerte y con muchísima energía. Me cuido mucho, tengo la suerte de trabajar con mi entrenador, Raúl Gil, que me ayuda a mantener el cuerpo preparado y a prevenir lesiones. Así que, mientras el cuerpo responda, ahí estaré entregándolo todo. Y cuando llegue otra etapa, ya sabré adaptarme. Ahora mismo me siento estupenda y procuro disfrutarla al máximo.

La verdad es que la vida me ha sorprendido. Cuando fui mamá estuve casi un año sin bailar y pensé que volvería de otra manera, apoyándome más en la madurez que en la fuerza. Pero, sinceramente, me siento muy fuerte y con muchísima energía

Me imagino que bailar para el Papa habrá supuesto un punto importante en su carrera. Ahora que ya han pasado unos días, ¿qué guarda de aquella experiencia?

Esta experiencia la guardo en mi corazón. Fue un momento súper emocionante. Por un lado, está la responsabilidad de bailar ante una figura como la del Papa, en un lugar tan simbólico [lo hizo en el Movistar Arena de Madrid durante un encuentro educativo titulado Tejer Redes] y, por otro, la cercanía y el cariño con el que nos trató. Nos sorprendió muchísimo. Transmitía una energía muy especial, llena de humanidad, y es algo que no vamos a olvidar nunca.

Pronto celebrará treinta años de su compañía. Mirando atrás, ¿se imaginó llegar hasta aquí?

No, jamás. Nunca imaginé que pudiera llegar tan lejos, ni seguir, después de tantos años, con la misma ilusión por crear y por bailar. Me siento inmensamente agradecida al público, a los maestros y a todas las personas que me han acompañado en esta aventura. Sin ellos, nada de esto habría sido posible. Y, si hay algo que tampoco imaginé que el camino me regalaría, es la oportunidad de poder darle voz a personas que lo necesitan. Tengo la enorme suerte de ser madrina de la Asociación Mi Princesa Rett, una entidad que trabaja por la difusión e investigación del síndrome de Rett, una enfermedad que afecta principalmente a niñas, y por ayudar a que puedan acceder a las terapias y al apoyo que necesitan en su día a día. Sin duda, una de las cosas que ha marcado mi vida.

Sara Baras, con Leon XIV durante su reciente visita a España / José Luis Roca

La independencia y la autonomía también implican soledad a veces. ¿Qué es lo más difícil de recorrer un camino propio?

Es verdad que a veces supone asumir una gran responsabilidad, pero, sobre todo, significa libertad. Y para un artista, eso es un auténtico privilegio. He podido elegir cada paso de mi carrera con total independencia, siendo fiel a lo que quería contar y compartir en cada momento. Claro que ha habido momentos difíciles. Mantener una compañía privada, de este tamaño y con total independencia no es nada fácil. Pero, por eso, me siento muy orgullosa de todo lo que hemos conseguido y, sobre todo, inmensamente libre.

Siempre dice que su éxito es el de un equipo y destaca especialmente a su hermana, Triqui. ¿Qué es ella en su carrera?

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Sí, es verdad que mi nombre es el primero que aparece, pero esto se trata de un gran equipo. Y mi hermana ha estado a mi lado desde el primer día. Entre nosotras las gracias y los «te quiero» siempre están presentes. Ella es una persona especial, maravillosa, que me ayuda mucho y compartir la vida y este camino con ella es uno de los mayores regalos que me ha dado la vida.