Ana Mena para en seco su concierto en Málaga por el gol que metió a España en semifinales del Mundial: "¡Gol de España!"

La artista esteponera Ana Mena regaló ayer un momento de pura espontaneidad durante su actuación en el Weekend Beach Festival de Málaga que está revolucionando las redes sociales. La cantante paró en seco el concierto para celebrar el gol de Mikel Merino que llevó a España a semifinales del Mundial: ¡Gol de España!, gritó en mitad de la canción.

La actuación de Ana Mena se estaba celebrando a la vez que se disputaba el partido contra Bélgica, que la organización estaba retransmitiendo a los asistentes a través de una gran pantalla.

La celebración del gol transformó por completo el ambiente del concierto, que en ese momento interpretaba una canción acústica, y terminó por todo la alto, con una celebración colectiva encabezada por Ana Mena, que no dudó en colgarse al cuello una bufanda de la Selección española.

En la misma situación se vio Aitana durante un concierto en Zaragoza y Antonio Orozco, que actuaba en Almería a la misma hora del partido.