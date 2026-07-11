Concierto
Bisbal dedica a las víctimas del incendio de Almería un concierto "muy difícil" en Málaga
El cantante era uno de los principales reclamos en el cartel del Weekend Beach de este año
El cantante almeriense David Bisbal ha dedicado su concierto en el Weekend Beach Festival de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, a las víctimas del incendio de Los Gallardos, en su provincia, y ha admitido que es "muy difícil" hacer sonreír a la gente cuando se lloran pérdidas de vidas.
Bisbal, que comparte cartel con Ana Mena, Morad o Dellafuente, entre otros, se ha dirigido al público para recordar que Andalucía vive en esta jornada un momento muy complicado ante el que no sabe cómo reaccionar, ya que debe estar en el escenario de fiesta pero "al mismo tiempo llorando con las víctimas de ese incendio".
Ha admitido que es algo "muy difícil" de hacer, aunque también ha subrayado que la música siempre ha sido "un hilo conductor" para convertir la tristeza en alegría.
El cantante ha mostrado su solidaridad con las víctimas, familiares y amigos, ha trasladado "mucha fuerza" a Andalucía y a su provincia y ha dicho que "todo el concierto" se va para esta tierra.
Incendio fatal
El incendio de Los Gallardos suma ya 12 fallecidos, 23 desaparecidos y más de 600 desalojados. La complejidad del terreno y las condiciones meteorológicas han dificultado las labores de extinción del incendio, que afecta a más de cuatro mil hectáreas y que ha sido provocado por la caída de un poste de luz.
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