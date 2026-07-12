Guitarricadelafuente regresa a Málaga para festejar la vida y el amor con danza, sentimientos y una exquisita calidad musical

Cada paso, cada movimiento, cada acorde, cada nota. Todo tenía un claro propósito: demostrar a Málaga que su voz hacía de la vida algo tan bonito, que parece de verdad. Porque Guitarricadelafuente no solo logró dejar sin aliento con su calidad y calidez musical y su exquisita propuesta escénica a los cientos de asistentes que se reunieron en la Plaza de Toros de la capital para disfrutar de su concierto en la sexta edición del 101 Music Festival Costa del Sol, sino también hacer de ese momento uno para el recuerdo que entremezclaba tradición, folclore, dulzura y fiesta.

Como quien vuelve a una casa que nunca quiso dejar, el cantante castellonense regresó con su gira 'Spanish Leather' a una tierra que ya lo vio brillar en septiembre de 2019. En ese momento, Álvaro Lafuente se presentó en un formato acústico, descalzo y con un pequeño grupo de personas disfrutando de su música. Pero este sábado, siete años después, la escena era bien diferente.

Concierto de Guitarricadelafuente en la Plaza de Toros de Málaga / Sarai Bausán García

Málaga, un regreso a casa para Álvaro Lafuente

Málaga estaba ahí para él, para volver a recogerlo con cariño y demostrarle que cada visita a la ciudad siempre será una vuelta a casa, a un lugar que le "inspira", como él mismo dijo, y que danza, canta, se rompe y se levanta con cada una de sus notas y sus letras íntimas.

Concierto de Guitarricadelafuente en la Plaza de Toros de Málaga / Hugo Cortés

Porque en una impecable actuación repleta de baile, luces, escenografía y miradas cómplices, logró lo que en pocos conciertos se puede contemplar en la actualidad: una marea de fervientes seguidores que apenas sacaban sus teléfonos para inmortalizar el momento, porque preferían ir un paso más allá y guardar cada uno de esos instantes en un recuerdo imborrable que permanecerá con ellos para siempre.

Un concierto sin pantallas y lleno de emoción

Así, a la marea habitual de móviles le sustituyó algo mucho más especial que consiguieron, con su cercanía, magnetismo y encanto, Guitarricadelafuente y su impecable banda: que eso no fuera un concierto más, sino un viaje por los recuerdos y emociones de los allí presentes.

De ese modo, los bailes animados entre amigos se entremezclaban con abrazos y miradas cargadas de sentimientos de quienes vivían cada una de las palabras del cantante como susurros a sus propios pensamientos.

Concierto de Guitarricadelafuente en la Plaza de Toros de Málaga / Sarai Bausán García

Un trayecto que llevó a los allí presentes a disfrutar de verdaderos himnos como 'Full Time Papi', 'Calypso', 'Futuros amantes', 'Conticinio', 'Poses' o 'Caballito'.

Folclore, tradición y una cuidada puesta en escena

Con una combinación perfecta de folclore, tradición, música contemporánea, ritmos de todo el mundo y una cuidada puesta en escena, Guitarricadelafuente ofreció una impecable actuación con canciones como 'Pipe Dream', 'Mateleón', 'ABC' o 'Puerta del Sol'.

Uno de los momentos más emblemáticos de la noche se vivió durante su interpretación de 'Port Pelegrí', cuando Guitarricadelafuente decidió bajar del escenario y bailar junto a sus verdaderos compañeros de viaje: los seguidores que siempre han recibido sus canciones y emociones con el corazón repleto de ternura y admiración.

Concierto de Guitarricadelafuente en la Plaza de Toros de Málaga / Hugo Cortés

Tras esto, continuó con temas como 'Mil y una noches', 'Agua y Mezcal' y 'Quién encendió', y que explotó con su ya mítica 'Guantanamera', que hizo de la Plaza de Toros de Málaga un verdadero refugio en el que, como su propia canción reza, la vida se veía tan bonita que parecía de verdad.

Concierto de Guitarricadelafuente en la Plaza de Toros de Málaga / Hugo Cortés

Una noche para el recuerdo en el 101 Music Festival

Un recorrido lleno de sentimientos, felicidad y orgullo que acabaría con 'Tramuntana' y un gran final con 'BABIECA!', que dejó a Málaga con esa extraña sensación de haber vivido un momento único en sus vidas que solo pueden desear repetir.

"Me llevo esta noche para siempre en el corazón", dijo un emotivo Guitarricadelafuente. Una sensación compartida con su entregado público, que guardaría para siempre en su memoria esa mezcla de dulzura, diversión, fiesta y sentimientos que solo el castellonense y su privilegiada voz podía brindarles.

Concierto de Guitarricadelafuente en la Plaza de Toros de Málaga / Sarai Bausán García

Tras la presencia de Guitarricadelafuente en la Plaza de Toros de Málaga, el festival encara ya la recta final de esta sexta edición con las actuaciones de Marta Santos (16 de julio), Aguilera y Mení (17 de julio), Loquillo (18 de julio), Il Volo (19 de julio), El Arrebato (25 de julio) y Mónica Naranjo (31 de julio).