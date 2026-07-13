El Centro Cultural MVA reúne 52 obras de los alumnos de Bellas Artes de la UMA

El Centro Cultural María Victoria Atencia de Málaga acoge la exposición ‘INT 25’, una muestra que reúne 52 obras realizadas por estudiantes del Máster Universitario de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA).

La propuesta, instalada en el espacio de la Diputación de Málaga situado en el número 34 de la calle Ollerías, podrá visitarse con entrada libre hasta el 23 de septiembre.

La exposición ofrece una selección de los proyectos desarrollados por el alumnado durante el curso 2024-2025. Pintura, escultura, dibujo, fotografía, vídeo e instalaciones conviven en una muestra que refleja la diversidad de lenguajes y disciplinas abordados durante el máster.

Una de las obras de la exposición. / L.O.

Una selección del trabajo de 23 artistas

En ‘INT 25’ participan 23 jóvenes artistas: Ana Gallardo Fuentes, Andrea Reina, Ani Jiménez González, Candela Fernández, Clara Basterrechea, Elena García Zafra, Estela González García, Eugenia Castillo, Francisco Luis Ruiz Zea, Irene Rujas Arranz, Irene Verdejo Navarro, Jesús Murán, Mar Hernández Alarcón, María Muñoz Jiménez, María de la Paz Villalba, Marina Aragón González, Marina Martínez Pacheco, Marina Maturana García, Nassra Musa Uychoco, Paula Lisbona, Sandra Rodríguez Haro, Vera Carmen y Yessenia López Lara.

El comisariado corre a cargo de Isabel Lozano, artista y docente de la Facultad de Bellas Artes de Málaga, y de Ángela de Alba, becada por el Vicedecanato de Cultura.

Las 52 piezas expuestas representan solo una parte de la producción realizada por los estudiantes. El máster plantea proyectos artísticos de largo recorrido en los que la práctica se combina con una base teórica y de investigación desarrollada bajo la tutela del profesorado de la facultad.

La muestra, de entrada libre, se puede visitar hasta el 23 de septiembre en la sala de exposiciones del Centro Cultural María Victoria Atencia de calle Ollerías / L.O.

Arte, investigación y nuevas disciplinas

El Máster de Producción Artística Interdisciplinar de la UMA impulsa metodologías de investigación que conectan diferentes ámbitos del conocimiento. Sus proyectos abordan cuestiones sociales, tecnológicas y científicas a través de las herramientas propias de la creación contemporánea.

El programa, con una duración de nueve meses, ofrece a cada estudiante un espacio propio de trabajo y combina las clases teóricas con la participación de artistas, comisarios, críticos y profesores invitados de otras universidades.

Su objetivo es preparar al alumnado para incorporarse al sector artístico y cultural o continuar su formación académica mediante estudios de doctorado.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha destacado la colaboración que mantienen la institución provincial y la Universidad de Málaga en proyectos relacionados con la educación, la investigación y el apoyo al talento local.

Horarios de la exposición ‘INT 25’

Durante julio y agosto, la muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas. En septiembre, el horario será de 10.00 a 20.00 horas.

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El Centro Cultural María Victoria Atencia permanecerá cerrado del 17 al 21 de agosto y el 8 de septiembre, festividad local.