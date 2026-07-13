Chiquito de la Calzada vs Lucas Grijander: llega el 'true crime' definitivo

Chiquito de la Calzada siempre atendía a todo el mundo con cercanía y una sonrisa, respondía cualquier pregunta con simpatía; sólo había un tema que le soliviantaba: pronunciabas en su presencia el nombre 'Lucas Grijander' y le cambiaba el rictus, se le notaba visiblemente molesto. Tanto, que llevo el asunto a juicio: entendía que aquel personaje creado por Florentino Fernández y Pepe Navarro plagiaba su particular humor, le robaba. ¿Plagio o parodia? ¿Homenaje o delito? Ahora la historia llega a la televisión: el documental 'El otro Chiquito' (Movistar Plus, hoy estreno) recupera uno de los litigios más singulares de la historia reciente de España, el que enfrentó al humorista malagueño con su alter ego catódico del 'Esta noche cruzamos el Mississippi'.

Cartel de 'El otro Chiquito' / Movistar Plus

Diego San José, uno de los creadores televisivos más en forma (en su currículum reciente, las celebradas 'Celeste' y 'Yakarta') es el responsable de la idea original del documental, escrito y dirigido por Javier Morales y Juan Zavala ('El crítico', sobre Carlos Boyero). Combinando testimonios de personas cercanas al mítico humorista malagueño con reflexiones de periodistas y expertos sobre el fenómeno, 'El otro Chiquito' es además el retrato de Gregorio Sánchez, un cómico inesperado que definió la España de los años 90, creando un lenguaje propio y una forma de humor irrepetible, que terminó perteneciendo a todos. ¿O no? Entre otros, el documental cuenta con valiosos testimonios, como los de, claro, Pepe Navarro y Florentino Fernández, Mario Conde, Manolo Sarria, Celia Villalobos, José Mercé, Manuel Campo Vidal, Nieves Herrero, Paz Padilla, Juan y Medio y Ramón García.

Se imaginarán que con Diego San José y Chiquito de la Calzada no hablamos de un documental ortodoxo. "La única manera de hacer un documental sobre Chiquito de la Calzada era llevarlo a un lugar tan surrealista como su humor. Así que hemos hecho un true crime con Chiquito. El ‘otro Chiquito’ del título no se refiere al lado desconocido de Gregorio Sánchez. Se refiere, literalmente, a otro Chiquito. Y el documental también revisa aquel país que hace treinta años se puso a decir ‘fistro’ y que, treinta años después, sigue sin saber muy bien qué significaba. Porque quizá el misterio de Chiquito nunca fue qué significaban aquellas palabras; el misterio es por qué todo un país decidió entenderlas", reflexiona San José, que ya presentó el proyecto en la pasada edición del Festival de Málaga.

El litigio fue “una herida que arrastró [Gregorio] hasta su muerte, algo mucho más profundo de lo que tradicionalmente se había visto”

'El otro Chiquito', en ese sentido, refleja, en palabras de sus directores y guionistas, ese momento único de nuestro país, "unos años de crisis profunda, tras el esplendor del 92, en los que Chiquito sirvió como lugar de refugio". "El conflicto entre Chiquito y sus imitadores se enmarca, además, en un contexto apasionante y que retrata muy bien ese periodo: la guerra de audiencias entre las televisiones privadas, que acababan de nacer, y que aún estaban definiendo las reglas del juego", abundan.

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Diego San José y Moreno y Zavala, con Luis Alegre, presentando 'El otro Chiquito' en el pasado Festival de Málaga / Festival de Málaga

Pero no crean que todo es disparate y risas en esta singular historia: Zavala y Moreno aseguran que el litigio fue “una herida que arrastró [Gregorio] hasta su muerte, algo mucho más profundo de lo que tradicionalmente se había visto”.